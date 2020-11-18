Скоро интернет не придется "ловить" на деревьях, он будет доступен практически повсеместно. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Доступ расставит точки

К 2030 году до 97% домохозяйств будут обеспечены широкополосным доступом к интернету. Сейчас Россия входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом, однако доступ к Сети есть только у чуть более 80% населения. В ближайшие годы ситуация должна исправиться.

Для преодоления цифрового неравенства государство разработало нормы по предоставлению универсальных услуг связи (УУС), куда входит и интернет. В течение нескольких лет УУС появятся во всех населенных пунктах от 100 человек и выше. Помимо передвижной сотовой связи там устанавливают точки Wi-Fi, рядом с которыми каждый может бесплатно подключаться к Сети.

28 тысяч социально значимых объектов планируется обеспечить интернетом в 2021 году, среди них - школы, больницы, органы власти и другие

Также граждане могут проводить интернет от этой точки прямо домой - либо за свой счет, либо заплатить оператору УУС за организацию канала.