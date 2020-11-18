Доступ расставит точки
К 2030 году до 97% домохозяйств будут обеспечены широкополосным доступом к интернету. Сейчас Россия входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом, однако доступ к Сети есть только у чуть более 80% населения. В ближайшие годы ситуация должна исправиться.
Для преодоления цифрового неравенства государство разработало нормы по предоставлению универсальных услуг связи (УУС), куда входит и интернет. В течение нескольких лет УУС появятся во всех населенных пунктах от 100 человек и выше. Помимо передвижной сотовой связи там устанавливают точки Wi-Fi, рядом с которыми каждый может бесплатно подключаться к Сети.
Также граждане могут проводить интернет от этой точки прямо домой - либо за свой счет, либо заплатить оператору УУС за организацию канала.
Разворот в цифровой профиль
Данные о квартирах и их владельцах из Росреестра начнут в ближайшее время наполнять Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Теперь данные о недвижимости в ней будут обновляться регулярно, скорректируется информация о площади жилья, плате за коммунальные услуги, будет проведена сверка всех данных.
ГИС ЖКХ - одна из цифровых платформ, созданных для систематизации и оптимизации работы государства. Эта система появилась вместо многочисленных разрозненных сайтов и объединяет всю необходимую информацию в сфере жилищного хозяйства. Здесь можно оплатить жилищно-коммунальные услуги без очередей, принять участие в электронном голосовании на собраниях жильцов, направить обращение в органы власти. Подгрузка данных из системы Росреестра - один из этапов наполнения ГИС ЖКХ, который сделает работу платформы еще более удобной.
В последние годы цифровые платформы стали трендом в госуправлении - появилась система межведомственного взаимодействия, по которой госорганы могут обмениваться данными, государственная единая облачная платформа, где все эти данные хранятся, единая система идентификации и аутентификации, в которой формируется цифровой профиль гражданина. Стало очевидно, что это ускоряет и оптимизирует многие процессы госуправления, в десятки раз сокращая количество документов, необходимых для получения госуслуг. Еще предстоит выработать единые подходы к работе таких информационных платформ, чтобы создать единую экосистему, где государство незаметно для человека предоставляет удобные сервисы во всех ключевых областях жизни.
Программный подход
В прошлом году совокупная цена заключенных госконтрактов составила более миллиарда рублей, а доля отечественного программного обеспечения (ПО) в органах власти составила 60%.
Добиться преимущественного использования российского ПО в органах власти, госкомпаниях и на важнейших промышленных предприятиях - важная задача с точки зрения государственной безопасности. Этим вопросом занялись в России еще несколько лет назад, а в 2016 году создали реестр российского ПО, который давал бы российским разработчикам преференции в ходе государственных и муниципальных закупок.
Разработкам из реестра отдается приоритет. Иностранные решения могут быть закуплены, только если в реестре нет аналогичного продукта. На начало ноября в реестре было более 7,3 тысячи записей. Это поисковые, антивирусные программы, электронная почта и другие приложения.
Безбумажная реальность
Одна из целей цифровой трансформации государственного управления - сделать взаимодействие между гражданами и органами власти практически незаметным, а получение госуслуг - проактивным.
Сейчас на портале зарегистрировано более 120 млн учетных записей. Самые популярные услуги - это запись к врачу, получение информации о состоянии пенсионного счета, выплата на детей от 3 до 16 лет, запись ребенка в детский сад и регистрация автомобиля.
В ближайшие годы госуслуги перестанут воспринимать как разрозненные "продукты". Они логически выстраиваются в целые комплексы услуг, которые связаны между собой - "суперсервисы". Они охватят основные сферы жизни человека - рождение и воспитание ребенка, образование, имущество и другие.
Всего к запуску планируется 25 суперсервисов, два из них уже реализованы - поступление в вуз онлайн (в этом году подано 70 тыс. заявлений в 54 вуза) и оформление европротокола о ДТП онлайн (более 220 тыс. скачиваний приложения "Помощник ОСАГО").