К 2030 году доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, увеличится до 95%. Впрочем, государство уже сегодня становится платформой, где все оцифровано.

Одна из целей цифровой трансформации государственного управления - сделать взаимодействие между гражданами и органами власти практически незаметным, а получение госуслуг - проактивным.

Сейчас на портале зарегистрировано более 120 млн учетных записей. Самые популярные услуги - это запись к врачу, получение информации о состоянии пенсионного счета, выплата на детей от 3 до 16 лет, запись ребенка в детский сад и регистрация автомобиля.

В ближайшие годы госуслуги перестанут воспринимать как разрозненные "продукты". Они логически выстраиваются в целые комплексы услуг, которые связаны между собой - "суперсервисы". Они охватят основные сферы жизни человека - рождение и воспитание ребенка, образование, имущество и другие.

Всего к запуску планируется 25 суперсервисов, два из них уже реализованы - поступление в вуз онлайн (в этом году подано 70 тыс. заявлений в 54 вуза) и оформление европротокола о ДТП онлайн (более 220 тыс. скачиваний приложения "Помощник ОСАГО").