Благодаря федеральному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование" в 2020 году построено 52 новых школы на 40147 мест, к концу 2020 года появятся еще 108 общеобразовательных организаций на 62505 мест.

1,5 миллиона детей приняли участие в проекте "Билет в будущее", который позволяет выбрать профессию, на платформе доступно более 60 тестов

Появились 366 школ для детей с ограниченными возможностями развития, а в школах малых городов и сел открыто 5000 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка Роста". В 15,5 тысячи школ проведен высокоскоростной интернет, 7,9 тысячи школ оснащено современной техникой.