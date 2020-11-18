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17.11.2020 22:37
Рубрика: Культура

Книжный разворот

Российская газета - Неделя № 260(8314)
До конца 2024 года в рамках нацпроекта "Культура" в стране будет построено и отремонтировано более 1000 сельских домов культуры. Благодаря этому около 12 млн человек из сел и малых городов получат условия для проведения досуга.
На оборудование для школ искусств выделяется более 8 млрд рублей. Фото: РИА Новости www.ria.ru На оборудование для школ искусств выделяется более 8 млрд рублей. Фото: РИА Новости www.ria.ru
На оборудование для школ искусств выделяется более 8 млрд рублей. Фото: РИА Новости www.ria.ru

На оборудование для музыкальных школ и школ искусств в рамках нацпроекта "Культура" выделяется более 8 млрд рублей. Также будут отремонтированы здания школ, которые в этом нуждаются.

В региональных библиотеках робот советует книги и проводит экскурсии

Планируется открыть не менее 740 модельных библиотек. Изначально планировалось 660, однако за счет перераспределения средств уже в первые два года реализации нацпроекта было поддержано 306 таких объектов. Примерно половина из них находится в селах. Теперь это не просто книгохранилища, а полноценные центры интеллектуального досуга. То, чего так не хватало людям, в первую очередь молодежи. Благодаря переоборудованию по модельному стандарту посещаемость библиотек выросла в разы.

2,5 тысячи фильмов планируется оцифровать на цифровых носителях Госфильмофонда России в 2020 году, а к 2024 - 22,5 тысячи

Несмотря на пандемию, на конец октября 2020-го участниками культурно-просветительской программы "Моя Россия", проводимой в рамках нацпроекта "Культура", стали более семи тысяч школьников. Соблюдая все меры эпидемиологической безопасности, они отправились в познавательные путешествия по восьми специальным тематическим маршрутам. Планируется, что всего бесплатное участие в проекте примут более 16 тысяч детей.

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