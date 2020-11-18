Кабмин рекомендовал Михаила Полубояринова на пост главы "Аэрофлота"

"Правительство определилось с кандидатурой на пост генерального директора "Аэрофлота". На эту должность рекомендован Михаил Полубояринов. Директива для представителей государства (владеет 51,17% акций перевозчика) в совете директоров авиакомпании подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым и будет направлена в "Аэрофлот" в ближайшее время. Согласно этому документу, на заседании, посвященном избранию генерального директора авиакомпании, они должны голосовать за эту кандидатуру", - говорится в сообщении.

Правительство также рекомендовало совету директоров поддержать кандидатуру министра транспорта РФ Виталия Савельева на пост председателя Совета директоров компании вместо экс-министра транспорта Евгения Дитриха, занимающего его на данный момент.