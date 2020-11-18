Закон

Как будет работать система жилищных сбережений в Беларуси?

"Мужу предложили перспективную работу в Беларуси, думаем переехать туда всей семьей. Сначала будем снимать квартиру, впоследствии хотели бы приобрести собственные квадратные метры. Читала, что в Беларуси работает система жилищных сбережений и, имея даже небольшие накопления, можно решить жилищный вопрос. Так ли это? Надежда Рипинская, Серпухов".

Недавно Президент Беларуси подписал Указ № 382 "О государственной системе жилищных строительных сбережений". Суть ее заключается в возможности граждан накапливать во вкладах (на специальных счетах банков) свои сбережения для получения в дальнейшем средств, недостающих для улучшения жилищных условий, в виде целевых кредитов под проценты ниже рыночных.

В соответствии с указом все категории граждан и банки страны наделяются равными правами для участия в данной системе. Документом предусмотрено, что всем участникам ЖСС будет начисляться премия государства, которая освобождается от подоходного налога. Этим налогом также не станут облагаться доходы в виде процентов, полученные физическими лицами по банковским вкладам ЖСС. Минимально необходимая сумма сбережений для получения кредита в рамках системы жилищных сбережений - 30 процентов от договорной суммы. Согласно указу проценты за пользование кредитом не должны быть выше процентов по вкладу сберегательной системы более чем на три пункта.

Образование

Можно ли получить специальность пилота в Беларуси?

"Сын, оставшийся в Беларуси с моей бывшей женой, через три года оканчивает школу. Мечтает стать летчиком. В России таких специалистов готовят несколько вузов, но он не хочет уезжать из-за проблем со здоровьем матери. Может быть, в Беларуси где-нибудь уже готовят пилотов? Петр Вериго, Курск".

Подготовку коммерческих пилотов планируют начать в Беларуси в 2021 году, сообщил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский: "Мы фактически вышли на финиш работы по открытию летных специальностей. Первых курсантов рассчитываем набрать в 2021 году".

Подготовка пилотов будет вестись на базе Белорусской государственной академии авиации по специальности "пилот-инженер". По данным главы департамента, уже разработаны требования к вступительным экзаменам, физическому и психологическому отбору, медицинскому освидетельствованию поступающих, авиационные правила по подготовке летного состава. Сейчас, по словам Артема Сикорского, происходит выбор воздушных судов. Кроме того, готовится проектная документация для строительства тренажерного центра на территории Белорусской государственной академии авиации.