Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки

Специалисты, занимающиеся проверкой "Тотального диктанта", отмечают, что почерк участников становится год от года все хуже и хуже.

- В этом году через некоторые рукописные тексты почти невозможно было продраться, настолько неразборчиво они написаны, - отметила доктор филологических наук, председатель экспертной комиссии по проверке "Тотального диктанта" в Екатеринбурге Анна Плотникова.

Причина понятна не только специалистам. Все мы практически отвыкли писать от руки, поскольку под рукой клавиатура компьютера. И бог бы с ним, с ужасным почерком - куда важнее, как влияет на наш мозг постепенная утрата навыка письма "пером" на бумаге. Вот что по этому поводу говорят опрошенные "РГ" эксперты.

Продемонстрировать при письме образцы каллиграфии - вовсе не самоцель, отмечает ученый департамента психологии, заведующий лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития Уральского университета Сергей Киселев. По-настоящему важно то, что графическая деятельность развивает и поддерживает в рабочем состоянии базовые мозговые механизмы. Письмо от руки влияет на состояние не менее десяти разных функций - от обработки мышечной информации (за это отвечают теменные отделы коры мозга) до механизмов, обеспечивающих произвольную регуляцию и контроль (тут в ответе лобные отделы).

При помощи функциональной магниторезонансной томографии ученые наглядно доказали, что письмо от руки заставляет "шевелиться" зоны мозга, которые отвечают за рабочую память, пространственные функции, способность к переключению.

Очень важно, что когда ребенок учится писать слова, переключаясь с одной буквы на другую, а потом и предложения, переключаясь с одного слова на другое, он одновременно развивает и механизм переключения в своем мозге. Для чего это нужно? Это помогает, например, отлично развивать речь. Иными словами, письмо от руки - это сложный комплексный вид деятельности, который участвует в развитии мозга человека. Нажимание на клавиши не дает такого развивающего эффекта.

К слову, в некоторых странах сегодня при обучении постепенно начинают отказываться от письма от руки. Но в таком случае, по словам эксперта, необходимо продумывать альтернативу, которая позволит компенсировать все минусы такого отказа. Например, танцы и гимнастика.

Другое мнение

Дмитрий Суворов, культуролог:

- Представьте Пушкина, который пишет "Евгения Онегина" в наши дни. Согласитесь, было бы странно, если бы он взялся за перо, будь у него рядом ноутбук. У каждого поколения своя технология фиксации письма. Толстой писал "Войну и мир" металлической ручкой, а Булгаков, когда работал над "Мастером и Маргаритой", использовал уже "Ундервуд", печатную машинку американского производства. Наконец, "Сто лет одиночества" Гарсиа Маркес написал уже в эпоху компьютеров. Все это великие произведения, написанные великими писателями в разное время. И способ письма никак не повлиял на значимость их творчества.