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17.11.2020 23:15
Рубрика: Власть

Благополучатели

Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Российская газета - Неделя № 260(8314)
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru

Доходы придут по адресу

В рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", поставленной президентом в июльском указе, уровень бедности должен снизиться в два раза по сравнению с показателями 2017 года. Стимулировать рост реальных доходов населения планируется при помощи введения отраслевых систем оплаты труда в бюджетной сфере, развития гибких форм занятости, внедрения электронного кадрового документооборота, а также мер по ускоренному росту доходов низкодоходных групп населения.

Фото: РИА Новости
Основной акцент в бюджете на 2021-23 годы сделан на снижение бедности

В частности, с 2021 года будет введен новый порядок установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, основанного на соотношении с медианным среднедушевым доходом и медианной заработной платой. Это приведет к росту доходов граждан с небольшими зарплатами, а также пенсий.

В следующем году МРОТ вырастет на 5,5% до 12 792 рублей

В следующем году МРОТ вырастет на 5,5% до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей). Индексация будет ежегодной, к 2023 году минтруд прогнозирует рост МРОТ до 14 176 рублей.

Кроме того, росту доходов граждан должно способствовать оказание адресной финансовой помощи наиболее нуждающимся категориям населения. Так, с июня этого года семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, получают выплаты на детей от 3 до 7 лет. Они выплачиваются на 4,2 млн детей. Правительство до конца года дополнительно направит на эти выплаты 62 млрд рублей. Общая сумма, дополнительно направленная на выплаты нуждающимся семьям, в этом году превысит 123 млрд рублей.

Физкультурная программа

К 2024 году количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должно возрасти до 55% от населения, а к 2030 году - до 70%. Достичь этого поможет федеральный проект "Спорт - норма жизни".

С 2009 года количество россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось в 2,5 раза и составляет сейчас почти 60 млн человек - это 43% всего населения страны.

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки

Привлечь как можно больше людей к спорту удается благодаря различным мастер-классам, спортивно-образовательным программам и соревнованиям. Среди них широко известные "Лыжня России", "Кросс нации", "Гонка героев" и многие другие. В каждом регионе любой желающий бесплатно может принять участие в тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

500 спортивных объектов появятся в России до 2024 года

Для популяризации спорта планируется ввести социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной гражданином за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги. Он будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период, в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами. Законопроект об этом уже одобрен правительством.

Кроме того, по стране активно строятся новые спортивные объекты. Как отмечал глава минспорта Олег Матыцин, эпидемия затормозила эту работу, но уже в 2021-2023 годах в России планируется построить 6 региональных центров по хоккею, 25 крытых футбольных манежей, 26 крытых катков с искусственным льдом, 134 физкультурно-оздоровительных комплекса.

Доктор по все стороны экрана

Один из главных показателей достижения национальной цели - обеспечение устойчивого роста численности населения, а также повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

В 2019 году продолжительность жизни в России составила 73,4 года. Годом ранее она составляла 72,9 года. Поднять планку до заданной предполагается через повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Пандемия простимулировала развитие телемедицинских технологий

В частности, на портале госуслуг уже работает суперсервис "Мое здоровье", который позволяет получать информацию об оказанной медицинской помощи и просматривать личные электронные медицинские документы. Более 10% пользователей госуслуг уже воспользовались им в 2020 году (а их уже более 100 млн человек), а до конца года стартует пилотный проект, в рамках которого жителям ряда регионов станут доступны на портале госуслуг электронные рецепты и телемедицинские консультации. К 2024 году эти цифровые инструменты будут у жителей всей страны.

609 региональных сосудистых центров планируется дооснастить или переоснастить до конца 2024 года

Телемедицинские технологии по направлению "врач-врач" и "врач-пациент" активно развиваются. В частности, минздрав уже рекомендовал регионам лечить пациентов с COVID-19 на дому с использованием телемедицинских технологий, а также организовать круглосуточные амбулатории для диагностики коронавируса.

Как рассказали в минздраве, в рамках пилотного проекта все сервисы будут доступны бесплатно, платные медицинские услуги также будут подключены в будущем. Все региональные медорганизации должны быть подключены к единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) к 2022 году, а медицинские полисы, рецепты и больничные стать электронными к 2024 году. Планируется, что появятся виртуальные поликлиники, которые помогут экономить время врачей и пациентов, в диагностике заболеваний будут использоваться возможности искусственного интеллекта.

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