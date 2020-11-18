Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность

Доходы придут по адресу

В рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", поставленной президентом в июльском указе, уровень бедности должен снизиться в два раза по сравнению с показателями 2017 года. Стимулировать рост реальных доходов населения планируется при помощи введения отраслевых систем оплаты труда в бюджетной сфере, развития гибких форм занятости, внедрения электронного кадрового документооборота, а также мер по ускоренному росту доходов низкодоходных групп населения.

В частности, с 2021 года будет введен новый порядок установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, основанного на соотношении с медианным среднедушевым доходом и медианной заработной платой. Это приведет к росту доходов граждан с небольшими зарплатами, а также пенсий.

В следующем году МРОТ вырастет на 5,5% до 12 792 рублей

В следующем году МРОТ вырастет на 5,5% до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей). Индексация будет ежегодной, к 2023 году минтруд прогнозирует рост МРОТ до 14 176 рублей.

Кроме того, росту доходов граждан должно способствовать оказание адресной финансовой помощи наиболее нуждающимся категориям населения. Так, с июня этого года семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, получают выплаты на детей от 3 до 7 лет. Они выплачиваются на 4,2 млн детей. Правительство до конца года дополнительно направит на эти выплаты 62 млрд рублей. Общая сумма, дополнительно направленная на выплаты нуждающимся семьям, в этом году превысит 123 млрд рублей.