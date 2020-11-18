С точки зрения писателя, думающего о душе

Алексей Варламов, писатель, ректор Литературного института:

- Если бы ко мне пришли и сказали, что в соцсетях института появляются откровенно фашистские, расистские, экстремистские призывы, что-то связанное с торговлей наркотиками или с подталкиванием к суициду - все то, что в моем понимании выходит за рамки человеческого поведения, - я бы насторожился и стал думать, что с этим делать и как прекратить. Я против того, чтобы устраивать систему тотальной слежки за сотрудниками, но если человек ведет себя откровенно провокационно, то "надо и власть употребить", как баснописец говорил. Впрочем, этим должны заниматься специальные органы, а не ректорат или деканат. В Литературном институте не должно быть какой-то специальной единицы, отслеживающей, что пишут в соцсетях сотрудники, студенты и преподаватели.

Может быть, потому что у меня советское прошлое, система идеологического прессинга и цензуры в отношении свободных высказываний о политических, общественных и религиозных взглядах, вызывает у меня аллергию. Поэтому эмоционально, душевно, по-человечески я против любого контроля за мыслями людей.

Соцсеть - по определению пространство свободы. Каждый волен здесь высказываться о том, о чем он хочет, и эти высказывания не могут служить основанием для какой-либо дискриминации, тем более увольнения с работы.

Случаи увольнения за то, что педагог появился на своей странице в наряде, который кажется кому-то слишком откровенным, может быть, и правомерен в школе, но никак не приемлем в вузе. В институте учатся взрослые люди. Ну, есть потребность у преподавательницы выставить себя в купальнике - это ее личное дело. Я против "хирургии" в таких вещах. Внешний вид - личный выбор. Он неприкосновенен.

Что же касается студентов, молодость должна бузить, ошибаться! Вуз должен прежде всего учить, а если и воспитывать, то делать это очень тонко, разумно и бережно, понимая, что у человека есть право на ошибку. Прежде чем выгонять, надо встретиться, поговорить, понять, убедить.

Да, я допускаю, что какая-то компания может для своих сотрудников устанавливать правила поведения. Но учебное заведение, думаю, нет. Посты в соцсетях - это личное пространство, даже если человек набирает на "лайки" и делает перепосты.

С точки зрения психолога, думающего о расширении представлений

Ольга Маховская, психолог:

- Соцсети - это место неформальной жизни и неформальных высказываний. Люди в сетях часто отрываются по полной. Ловят популярность, ищут дискуссионности, идут на провокативность (чего на работе скорее всего не сделали бы), и для них в этот момент все жанры хороши. Мои коллеги, например, позволяют себе в "Фейсбуке" какую-то профессиональную "экстремальность". И по идее это все не должно контролироваться корпоративной этикой.

Но ответственность за слово остается в любом случае, выступаешь ли ты с университетской кафедры или пишешь в "Фейсбуке". Как и ответственность за поступок. Все-таки выходить с голой задницей на публику не стоит.

Но и здесь все сложно. Если человека взяли в какую-то компанию за мастерство, то и выгонять его надо за потерю оного, а не за скандалы, поспешность в этом деле не приносит этических очков. Людям формально-корпоративных решений надо учитывать и то, что сегодня критика и хула в соцсетях приносят критикуемому иногда большие очки популярности, чем хвала. "Миллионники" соцсетей недаром заинтересованы не только в фанатах, но и в хейтерах. А критическая рецензия на фильм может обернуться глубоким интересом не согласившегося с нею зрителя.

Если все-таки соцсети - это для нас территория свободы, то мы должны помнить, что талантливые люди и глубокие профессионалы своими свободными высказываниями расширяют рамки наших представлений. Сегодня, в пандемию, особенно важно, чтобы не только блюлась корпоративная этика, но и проговаривались новые впечатления и страхи. Именно в соцсетях мы ловим первый резонанс, обкатываем свои мысли. Поэтому здесь нужна и некая экстремальность, чтобы люди, в большинстве своем склонные держаться за все привычное, смогли отказаться от стереотипов, что-то расшевелить в себе, заставить себя думать по-другому. Запрос на инновацию тоже ведь никуда не делся. Она не менее важна, чем рамки приличия.

С точки зрения компании, думающей об имидже

Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета:

- Публика ассоциирует человека с компанией, в которой он работает - это данность. Поэтому компания блюдет свой имидж, в том числе и контролируя частную жизнь работника. В "группе риска" может оказаться любая сетевая активность человека, как его взгляды, противоречащие корпоративной культуре, так и поступки. Исход зависит исключительно от "вменяемости" работодателя.

Хотя, строго говоря, работодателя должно интересовать только то, как работник работает. А с его репутационными издержками должны справляться PR- и HR-сотрудники компании. Но им, как правило, часто не хватает квалификации для того, чтобы грамотно "отработать негатив". Многие не знают, что угрозы бойкотов компаний со стороны пользователей, которыми пестрят страницы соцсетей, не приводят к реальным потерям бизнеса (если бизнес реализует успешную стратегию). Покупатель все равно придет туда, где ниже цены, что бы такого крамольного ни написал в соцсети менеджер или кассир фирмы.

Но тот, кто делает рискованные записи в соцсетях, тоже должен понимать, что сетевые материалы, как правило, общедоступны. И с юридической точки зрения реакцию работодателя на сетевую активность сотрудников не посчитают вмешательством в их частную жизнь.

Тем же, кто ищет приватности, лучше выбрать, например, Telegram. Там не допустимо только то, что нарушает общественный консенсус по недопустимости (порно, терроризм, буллинг и т.д.). А те же снимки из бани, если они не нарушают нормы морали - не проблема. Другое дело - общедоступные сети. На то она и общедоступность, что имеет последствия. И их надо просчитывать.

С точки зрения психолога, думающего о взвешенности

Владимир Кудрявцев, доктор психологических наук, профессор:

- Есть четкий регулятор того, стоит или нет в социальных сетях делать ту или иную дневниковую запись или размещать фото. Все то же самое, что вы пишете за глаза в Сети, скажете в глаза визави? Или в таком виде, как на фото, предстанете перед публикой? Хватит вам сил, аргументов и воли не жалеть о сделанном? Не уверены? Значит, вами руководит плохой советчик - эмоции. Даже если они позитивные. А уж если внутренний голос кричит: "Не надо!", а вы поддались эмоциональному всплеску, ждите последствий.

Неспроста классик нашего ремесла Уильям Джеймс писал: "Эмоции - цыгане нашей психики". Предельно диффузны, постоянно мигрируют, предательски ускользают. Если вы переживаете что-то подобное, то это не лучший повод для того, чтобы выходить в Сеть и делиться чем-то личным, тем более сокровенным.

Не надо выплескивать эмоцию в Сеть даже в попытке самолечения. Она не самодостаточна и живет в нас, как часть более сложных переживаний. Как быть? Остыть, даже от радости. Поделиться с близкими. Написать письмо себе, наконец. Потом провести непубличный анализ на "холодную" голову. Публике лучше доверять себя уверенного в себе.