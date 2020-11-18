Бизнес получит дешевые кредиты и гранты на строительство отелей, а туристам, в том числе детям, просубсидируют поездки по стране. Такие меры Ростуризм предложил включить в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

Концепцию нацпроекта, стоимость которого оценивается в 630 млрд рублей, глава ведомства Зарина Догузова представила в Совете Федерации. Разработкой нацпроекта Ростуризм вместе с регионами и турбизнесом занимался несколько месяцев. Все выявленные в ходе анализа проблемы и задачи уложили в три основных блока. "По каждому из этих больших блоков работы мы предлагаем сформировать отдельный федеральный проект со своими инструментами в рамках будущего национального проекта", - сказала Догузова.

Первый блок касается развития туристической и обеспечивающей инфраструктуры и формирования качественных турпродуктов. Второй блок связан с повышением доступности внутренних направлений, повышением информированности туристов о них. Третий блок направлен на совершенствование управления в сфере туризма.

В рамках первого федерального проекта Ростуризм предлагает создавать "комплексные мастер-планы территорий", которые позволят раскрыть потенциал каждого региона. В частности, регионы получат субсидии для создания законченных привлекательных для туристов центров городов и формирования курортной среды. Также будет субсидироваться создание обеспечивающей инфраструктуры, то есть строительство дорог, прокладка коммунальных сетей.

Бизнесу и инвесторам в Ростуризме предлагают выдавать дешевые кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц и санаториев. Например, будут поддерживать строительство модульных гостиниц, кемпингов, создание брендовых маршрутов, обустройство пляжей.

Второй федеральный проект будет включать меры по снижению стоимости путешествий по России, в том числе для детей. В частности, Ростуризм предлагает частично возмещать стоимость поездок детей по стране из бюджета. Может также войти в нацпроект и программа туристического кешбэка, которая уже реализуется в России. Кроме того, предполагается начать системное продвижение туристического потенциала России как внутри страны, так и за рубежом.

Большое внимание будет уделено цифровизации туризма. В частности, планируется создание удобных платформ и сервисов, которые давали бы туристам возможность быстро планировать путешествия по стране.

Для повышения эффективности управления отраслью Ростуризм предложил финансировать подготовку кадров, совершенствовать нормативно-правовую базу. Также необходимо уделить внимание системе статистического учета в отрасли.

Инструменты всех федеральных проектов универсальны, позволяют развивать любой регион и любой вид туризма, заметила Догузова. "Рассчитываем, что в первом полугодии 2021 года нацпроект будет утвержден", - сказала она.