Какие события могут снова остановить укрепление рубля

Новости

Россиян предупредили о волне мошенничества перед "черной пятницей" 06:38
В ОАЭ погиб известный каскадер, летавший с ранцем за спиной 06:13
Минздрав Забайкалья назвал аналоги лекарств для лечения COVID-19 05:54
В результате ракетной атаки в окрестностях Дамаска погибли трое военных 05:36
Непогода оставила без света десятки тысяч человек на западе Канады 05:05
Диетолог назвал угрозы неправильного употребления кофе 05:04
Врач-пульмонолог из Приамурья рассказал об опасности антибиотиков 05:00
В центре Токио загорелся строящийся небоскреб 04:29
Трамп отказался от поездки во Флориду на День благодарения 04:21
Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США 03:56
Аварийные бригады частично восстановили газоснабжение в Ейске 03:21
В Росгидромете рассказали о снежном покрове в Москве 03:00
Власти Великобритании рассказали о создании полностью экологичного города 02:54
Названы предварительные дата и место похорон Романа Виктюка 01:59
Названа точная причина смерти Романа Виктюка 01:50
В Москве от коронавируса скончались восемь тысяч человек 01:36
Сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0 01:01
Глава ВМС США заявил о создании флота номер один в АТР 00:45
Напавшего на Харитонова бойца UFC Яндиева выпустили из изолятора на Петровке 00:30
В Гидрометцентре пообещали теплый декабрь 00:15
Мишустин поручил доставить в регионы лекарства от коронавируса 17.11.2020
Мишустин поручил губернаторам контролировать резерв коек для больных с COVID-19 17.11.2020
Вышел русский трейлер фильма о Томе и Джерри с Хлоей Морец 17.11.2020
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 17.11.2020
В Москве в квартире нашли двух погибших детей 17.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
18.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Какие события могут снова остановить укрепление рубля

Текст: Георгий Панин
Новая рабочая неделя оказалась удачной для российской валюты из-за сочетания нескольких факторов. Специально для "Российской газеты" Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал", назвал факторы поддержки рубля и дал прогноз на ближайшее время:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Российская валюта укреплялась не только благодаря новостям об американской вакцине от COVID-19, но и позитивной макростатистике из Китая. Критерии указывают, что экономика Поднебесной стала восстанавливаться. Это способствовало росту рубля в парах с основными резервными мировыми валютами.

Фото: iStock
Экономисты назвали ключом к выходу из кризиса индексацию пенсий и зарплат

Дальнейшая ситуация с рублем будет зависеть от ряда факторов. Один из главных - риск новых антироссийских санкций со стороны США. Причем они возможны при любом исходе выборов.

Например, Байдену нужно будет продемонстрировать волевые решения на новом посту. А мы знаем, что ранее он лояльно относился к России, но потом его риторика сменилась на резко негативную.

Отсюда следует еще один фактор: падение нефтяных котировок из-за опасений инвесторов. Подобное мы могли наблюдать в конце июля-начале августа 2019 года, когда сначала были сорваны переговоры США и Китая, а затем введен новый пакет антироссийских.

Негатив на нефтяном рынке ослабляет позиции валют развивающихся стран, в том числе и российской. А факторов для роста цены барреля пока наблюдается немного.

Если в течение недели будут отсутствовать эти негативные тенденции, рубль будет торговаться в диапазоне 76,9-78,9 в паре с долларом и на уровне 91,2-92,8 в паре с евро.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе
В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты
Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+
Эрдоган ввел в Турции новые запреты из-за коронавируса
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться