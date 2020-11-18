В наши дни такое засилье информации, что о себе подумать некогда. Киевнаучфильм

Владимир Сероштан, заместитель председателя центрального совета ДОСААФ, Минск:

- Жизнеутверждающих. На днях, например, нас пригласили российские коллеги - 22-23 декабря они подводят итоги деятельности ДОСААФ. А мы это будем делать в феврале, ко дню образования белорусского ДОСААФ. Каждый год ездим друг к другу на эти мероприятия, делимся опытом. Надеемся, и сейчас получится.

Тамара Мельникова, директор музея-заповедника "Тарханы", Пенза:

- Нам нужны сегодня не новости, а поэзия и проза - они лечат. Лермонтов сегодня очень нужен нам всем. Такой сильной фигуры безусловного героя трудно найти на культурном небосклоне России. Его характер, порядочность, отвага, доброта, остроумие - достойны подражания. Да, в короткой жизни поэта было многое... Но ум, талантливость, сила, наполненность, гениальность перевешивают все.

Лариса Легатюк, директор Кобринской районной централизованной библиотечной системы:

- Интересуют новости о работе библиотек в нынешних условиях. Ищем новые методы и формы. Прорабатываем возможность доставки книг читателям на дом. Бесплатно. Заявки планируем принимать по электронной почте и телефону, а потом - в один из дней недели развозить книги заказчикам. Когда будем готовы, информацию о новой услуге сообщим в местной газете. Возможно, кому-то именно такой новости сегодня не хватает.

Оксана Мишина, библиотекарь, Самара:

- Очень не хватает информации о людях труда, как бы по-советски это ни звучало: доярках, сталеварах, нефтяниках… Везде - от газет до интернета - преобладают проворовавшиеся чиновники, бытовые убийцы, сильно чудящие звезды. А ведь не они страну кормят.

Елена Николаева, педагог, Минский район:

- Позитивных и объективных… Например, введения каких-то дополнительных мер, которые помогут обезопасить себя от коронавирусной инфекции. В этом ряду и новость о масочном режиме в Минской области восприняла положительно. А еще жду новостей о хорошей погоде. Снега с морозом к Новому году. А то праздник уже близко, а новогоднего настроения не чувствуется.

Игорь Иванов, школьный учитель, Ульяновск:

- Не хватает позитивных новостей. Таких, которые бы вселяли гордость за свою Родину. Что Россия, например, по каким-то важным жизненным показателям находится в числе первых стран. Об открытиях наших ученых в различных областях. О возвращении лучших традиций недавнего прошлого...