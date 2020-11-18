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18.11.2020 16:58
Рубрика: Культура

Каннский лауреат Рубен Эстлунд снял новый фильм - сатиру на богачей

Текст: Сусанна Альперина

Лауреат Золотой Пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за фильм "Квадрат", шведский режиссер Рубен Эстлунд закончил съемки своего нового фильма Triangle Of Sadness. Название можно перевести как "Треугольник печали". Съемки проходили в Греции и Швеции и заняли в общей сложности 73 дня.

Фото: iStock
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О фильме Triangle Of Sadness известно, что это масштабная сатира на мир богачей и высокой моды и первый фильм режиссера, снятый на английском языке. Первый этап съемок начался 4 февраля в шведском городе Тролльхеттан и завершился через 25 дней с введением локдауна по всей Европе. Американский актер Вуди Харрельсон смог прилететь в Швецию на съемки только в июне, а в конце сентября работа над фильмом возобновилась уже в Греции.

Продюсеры Эрик Геммендорф и Филипп Бобер называют съемки этого фильма с обеспечением всех мер безопасности самым большим вызовом за свою карьеру:

"С огромной радостью и облегчением мы объявляем о завершении съемок, последние дни которых прошли на бывшей яхте Онассиса "Кристина", - говорят продюсеры. - Было много финансовых рисков, но фильм было необходимо закончить именно сейчас, и мы сделали для этого все возможное. Для нас окончание 73-дневных съемок с международным актерским составом и дорогими локациями в этом году - самое большое достижение".

"Я не знаю, кто бы мог работать с таким же упорством в этих обстоятельствах, кроме нашей команды. В последний день мы снимали взрыв яхты - и это стало поистине грандиозным финалом для этого этапа работы над фильмом", - комментирует режиссер Рубен Эстлунд.

Фото: kino-teatr.ru
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В фильме снялись актеры из разных стран: американец Вуди Харрельсон, датчанка Вики Берлин, британцы Харрис Дикинсон, Оливер Форд Дейвис и Аманда Уокер, хорват Златко Бурич, уроженка Южной Африки Чарлби Дин, филиппинка Долли Де Леон, немка Ирис Бербен, француз Жан-Кристоф Фолли, шведы Хенрик Дорсин и Ханна Ольденбург и венгерско-швейцарская актриса Санни Меллес.

Российский прокатчик фильма - компания A-One.

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