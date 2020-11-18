Картина Черчилля продана за 1,1 миллион евро

Картина кисти премьера-министра Великобритании Уинстона Черчилля продана накануне на аукционе Sotheby's в Лондоне более чем за миллион евро.

Известно, что Черчилль был курильщиком сигар, писателем, художником-любителем и поклонником спиртных напитков. Собственно, виски Johnnie Walker Black Label он и изобразил на проданном полотне, написанном еще в 30-е годы прошлого столетия. Рядом с бутылкой виски в натюрморте бутылка бренди, кружка и бокалы.

То, что на картине именно виски, считают в аукционном доме, свидетельствует о его пристрастии к этому напитку.

Кстати, отмечает хорошо информированный еженедельник Der Spiegel, в юности родившийся в 1874 году Черчилль на дух не переносил запаха виски. Однако во время службы в армии попривык к нему и был не прочь опрокинуть стаканчик-другой этого напитка. При этом в мире бытует мнение, что знаменитый политик страдал алкоголизмом: любил во время трапезы выпить шампанское или вино, портвейн или бренди к сигаре, а в перерывах пил виски с содовой или коньяк. Но все это можно считать преувеличением, поскольку алкоголь - в регулярном употреблении которому Черчилль и сам признавался - не мешал ему исполнять свои обязанности, и стать попутно нобелевским лауреатом по литературе.

Картины Черчилль начал писать в 30-х годах, чтобы отвлечься, когда временно находился не у дел и почти ушел из политики. Свое художественное творчество он никогда не оценивалось высоко, напротив, его картины иной раз называли просто ужасными. Сегодня же эти картины востребованы как никогда: натюрморт с виски был куплен за 1,1 миллиона евро, тогда как организаторы торгов рассчитывали максимум на 280 тысяч. Имя покупателя аукционный дом не сообщает.