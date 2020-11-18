К 2030 году доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских организаций, должна вырасти до 15%.

По информации минэкономразвития, число граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность центрами поддержки волонтерства на базе некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, образовательных организаций, уже составляет около 7,5 млн человек.

119 тысяч волонтеров вовлечены в 85 регионах во Всероссийскую акцию оказания помощи населению в ситуации коронавирусной инфекции #МыВместе, по ее итогам помощь получили более 3,2 млн человек

Данные Росстата скромнее - 4 млн человек в 2019 году. Тенденция очевидна - все больше людей, в основном молодежи, готовы помогать ближним.