Комедия "Непосредственно Каха" поставила рекорд по сборам первого уикенда

Комедия "Непосредственно Каха", выпущенная на большие экраны России и Беларуси, поставила рекорд по сборам первого уикенда после открытия кинотеатров, заработав более 221 млн рублей.

Картине удалось вернуть зрителей в кинотеатры после открытия. Средняя заполняемость залов составляет рекордные для сегодняшнего времени 36 человек на сеанс.

"Непосредственно Каха" - полнометражный фильм, основанный на одноименном популярном веб-сериале о жизни и приключениях закадычных друзей из Сочи. Постановщиком картины выступил известный комедийный режиссер Виктор Шамиров ("Игра в правду", "Со мною вот что происходит", "Упражнения в прекрасном").

Фильм "Непосредственно Каха" - видеосервиса START, основанного в том числе двумя белорусами Алексеем Троцюком, Виталием Шляппо. Алексей из Бреста, а Виталий из Витебска. В комедии снялась актриса Людмила Артемьева, известная зрителям по телесериалам "Сваты", "Таксистка", "Кто в доме хозяин?". Кстати, "Сваты" из-за пандемии так и не досняли в этом году в Беларуси.

- Ранее в нашей студии уже был опыт превращения телевизионного сериала в кинофраншизу, - рассказал генеральный продюсер проекта Алексей Троцюк, - это проект "Кухня" (события происходят в ресторане, который принадлежит звезде шоу бизнеса Дмитрию Нагиеву - прим. "РГ"). Но захотелось решить более амбициозную задачу: привести интернет в кино, аккумулировать всю аудиторию кинотеатров и превратить самый популярный в сети сериал в большую кинофраншизу. Как ни странно, при всей маргинализации интернета, кино и телевидения, миром все равно правят вечные ценности. Да, в этот раз язык отличается от классического кино - и телевизионного языка, но при этом наша история о самом важном - о любви и дружбе. На мой взгляд, главное достоинство фильма в том, что он заряжает. Я смотрел его много раз, и каждый раз после просмотра остаются позитивные эмоции, ради чего мы, собственно, и смотрим хорошее кино.

- Это лучший фильм из тех, что я снял, - считает режиссер Виктор Шамиров. - История о настоящих мужчинах, машинах, гонках и любви. Драматическая комедия про безбашенных друзей.

- Сценариев для сериала у нас всегда было очень много, и не все в итоге увидели интернет-пользователи, - считает исполнитель главной роли Артем Кароказян. - У нас были целые тома не вошедших в проект шуток и сцен. Но все равно для фильма мы написали абсолютно новый сценарий.

- Когда мы придумывали персонажей, - рассказал актер Артем Калайджян, - то пытались найти в них парадоксы. Сейчас Сочи привыкли воспринимать как красивый фантик: его осовременили, здесь проходят большие мероприятия. Это не плохо и не хорошо, просто есть еще и другая сторона Сочи, которую благодаря нашему фильму и узнают. А это здания советского времени, тонны заброшенных санаториев и парков, сел в горах, где своя жизнь, свои тусовки, правила, истории. И для этих людей поход в город уже событие. Именно про таких мы и снимали в поселке Красная Воля Хостинского района Сочи.

- Невероятный успех фильма говорит о том, - считает генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, - что фильм вызвал огромный отклик аудитории, став долгожданной отдушиной у зрителя, который соскучился по легкости и пошел в кинотеатры за позитивными эмоциями.