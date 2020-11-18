Комитет Госдумы одобрил продление сроков перерегистрации оружия. Речь идет о том , чтобы увеличить срок регистрации охотничьего оружия еще на пять лет. Это предложение внесли депутаты Госдумы Миронов и Нилов. А сам документ разработал Василий Пискарев.

Смысл предложения - перерегистрировать охотникам свой ствол надо будет не через каждые пять лет, а через десять. Надо ли говорить, что такое предложение вызовет, мягко говоря, энтузиазм у более трех миллионов владельцев оружия в наше стране.

Суть идеи - простая и давно наболевшая жизненная практика. Ну, действительно, зачем добросовестному охотнику каждые пять лет регистрировать оружие? И для этого нередко преодолевать десятки, а то и сотни километров. Тут о многих нюансах можно говорить, в том числе и том, что на Крайнем Севере или на Чукотке оружие необходимо для промысла и защиты от диких зверей. Поэтому комитет Госдумы и одобрил продление сроков перерегистрации оружия. Речь идет об охотничьих ружьях. Теперь одним разрешением можно будет пользоваться в течение 15 лет, нужно будет просто продлевать его.

Тут надо сразу оговориться. Продление срока на владение оружием будет осуществляться не автоматически.

Регистрировать охотникам свой ствол надо будет не через каждые пять лет, а через десять

Если на конкретное ружье срок владения заканчивается, допустим, сегодня, то можно заново зарегистрировать орудие уже на 10 лет, а не на 5, как раньше. Но это не значит, что можно просрочить регистрацию у тех, для кого подошел срок. Загляните в свои "оружейные" документы - какая там дата? Вот к этой дате и собирайте все документы на перерегистрацию оружия. И только после этого срока вам могут сообщить, что следующая дата визита - через десять лет.