Коронавирус мог распространяться в Италии еще в сентябре прошлого года

В статье, опубликованной в журнале Tumori Journal, научные сотрудники национального института онкологии и других научно-исследовательских учреждений Италии сообщили, что они проверили образцы крови 959 волонтеров, принявших участие в экспериментальной проверке рака легких, состоявшейся с сентября минувшего года по март этого года. Ученые обнаружили, что 111 проб показали специфическое антитело коронавируса в зоне акцептора, что составляет 11,6% от общего числа проверенных образцов.

15 ноября в интервью СМИ первый автор статьи Джованни Аполоне сказал, что такое антитело нашли в пробах крови четырех волонтеров, полученных в первой неделе октября минувшего года. Это говорит о том, что они могли были заражены коронавирусом COVID-19 уже в сентябре минувшего года.

"Итоги исследований показывают, что на несколько месяцев раньше первого зафиксированного в стране случая инфекции среди бессимптомных заразившихся в Италии уже стал распространяться коронавирус нового типа, что совсем неожиданно для всех и может переписать историю пандемии", - отмечается в статье.

Первый случай заразившегося коронавирусом COVID-19 в Италии был зафиксирован 21 февраля этого года в одном из поселков под Миланом в области Ломбардия, которая до сих пор остается одним из эпицентров эпидемии. Согласно данным Минздрава Италии от 15 ноября, в стране за прошедшие 24 часа были зафиксированы 33979 новых случаев инфекции, при этом 8060 случаев были обнаружены в области Ломбардия. Общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Италии уже превысило 1,178 миллиона, среди которых более 45 тысяч случаев летальных исходов.