Коронавирус мог распространяться в Италии еще в сентябре прошлого года

Новости

В Ростове вынесли приговор за подготовку теракта на концерте Киркорова 12:53
Вышел трейлер "Фрагментов женщины" Мартина Скорсезе 12:49
Эксперт: Дистанционное образование обходится вузу дороже традиционного 12:36
Фильм "Янка Купала" признан "Событие кинематографического года" 12:34
К Новому году туроператоры могут запустить чартеры на Дальний Восток 12:32
В нацпроект по туризму могут включить три федеральных проекта 12:29
Кремль объяснил цель получения согласия СФ на миротворцев в Карабахе 12:29
В Пулково предупредили о задержках рейсов из-за непогоды 12:25
Путин обсудит борьбу с коронавирусом в России 12:24
Белоусов: Российские авиакомпании имеют запас прочности 12:13
В магазинах Коми запретили продавать семгу с фиолетовым красителем 12:06
Shazam назвал сто самых популярных песен 11:58
СК не подтвердил задержание зампреда правительства Подмосковья Куракина 11:46
Истребитель для нового китайского авианосца показали на видео 11:42
В Германии вспомнили о проекте единого экономического пространства 11:39
В Петербурге решили запретить продажу "веселящего газа" детям 11:38
Ученые сообщили о стремительном росте вредных водорослей на Байкале 11:35
В Москве зарегистрировано 4174 новых случая COVID-19 11:31
Организаторы "Евровидения-2021" сохранят жеребьевку 2020 года 11:31
В Москве стало проще сдать плазму с антителами к COVID-19 11:30
Российские ученые раскрыли подробности мутаций коронавируса 11:30
МИД: Вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе сейчас не стоит 11:21
Коронавирус вышел на третье место среди причин смертности в Швеции 11:08
Сенатор оценил предложение создать систему вызова скорой по смс 11:07
В Петербурге задержаны похитители автомобилей Ford 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 12:05

Коронавирус мог распространяться в Италии еще в сентябре прошлого года

Итальянские ученые опубликовали статью, в которой говорится, что коронавирус нового типа мог распространяться в Италии уже в сентябре минувшего года. Это на несколько месяцев раньше, чем первый официально зафиксированный в стране случай инфекции COVID-19, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: EPA-EFE/ITALIAN MINISTRY OF DEFENCE Фото: EPA-EFE/ITALIAN MINISTRY OF DEFENCE
Фото: EPA-EFE/ITALIAN MINISTRY OF DEFENCE

В статье, опубликованной в журнале Tumori Journal, научные сотрудники национального института онкологии и других научно-исследовательских учреждений Италии сообщили, что они проверили образцы крови 959 волонтеров, принявших участие в экспериментальной проверке рака легких, состоявшейся с сентября минувшего года по март этого года. Ученые обнаружили, что 111 проб показали специфическое антитело коронавируса в зоне акцептора, что составляет 11,6% от общего числа проверенных образцов.

15 ноября в интервью СМИ первый автор статьи Джованни Аполоне сказал, что такое антитело нашли в пробах крови четырех волонтеров, полученных в первой неделе октября минувшего года. Это говорит о том, что они могли были заражены коронавирусом COVID-19 уже в сентябре минувшего года.

"Итоги исследований показывают, что на несколько месяцев раньше первого зафиксированного в стране случая инфекции среди бессимптомных заразившихся в Италии уже стал распространяться коронавирус нового типа, что совсем неожиданно для всех и может переписать историю пандемии", - отмечается в статье.

Первый случай заразившегося коронавирусом COVID-19 в Италии был зафиксирован 21 февраля этого года в одном из поселков под Миланом в области Ломбардия, которая до сих пор остается одним из эпицентров эпидемии. Согласно данным Минздрава Италии от 15 ноября, в стране за прошедшие 24 часа были зафиксированы 33979 новых случаев инфекции, при этом 8060 случаев были обнаружены в области Ломбардия. Общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Италии уже превысило 1,178 миллиона, среди которых более 45 тысяч случаев летальных исходов.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Кремль объяснил цель получения согласия СФ на миротворцев в Карабахе
Путин обсудит борьбу с коронавирусом в России
Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии
СК не подтвердил задержание зампреда правительства Подмосковья Куракина
Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса