Коронавирус вышел на третье место среди причин смертности в Швеции

В первой половине этого года COVID-19 в качестве причины смертности занял третье место в Швеции после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Об этом сообщил Национальный совет здравоохранения и социального обеспечения королевства.

"За указанный период от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 14 000 человек, от опухолей - 11 600 и от COVID-19 - чуть более 5 500 человек", - отмечается в сообщении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года коронавирус стал причиной увеличения роста смертности среди женщин на 10 процентов, среди мужчин на 14 процентов. Однако, как подчеркивают в ведомстве, новая вирусная инфекция не увеличила смертность в Швеции до рекордных показателей. Такой же уровень смертности был среди мужчин в 2013 году, а среди женщин - 2017 году.

На фоне роста числа заболевших коронавирусом в королевстве развернулась серьезная дискуссия о необходимости ношения масок. Участники - шведский государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл и бессменный секретарь Шведской королевской академии наук и профессор сердечно-сосудистой медицины Йоран К. Ханссон.

Тегнелл выступает против того, чтобы шведы в обязательном порядке носили маски в публичных местах. Он считает, что в настоящий момент нет убедительных исследований, подтверждающих эффективность ношения масок в вопросе защиты населения от заражения коронавирусом. Тегнелл также считает, что правильно носить медицинскую маску слишком сложно необученному человеку. Их часто носят неправильно - что, по мнению эпидемиолога, может увеличить распространение инфекции. Он убежден, что защититься от вируса можно путем сохранения социальной дистанции, мытьем рук и сохранением самоизоляции в случае болезни.

Ханссон, со своей стороны, указывает, что существует множество достоверных исследований, свидетельствующих об эффективности медицинских масок для защиты органов дыхания от инфекций. "Сейчас существует около 70 исследований, которые показывают, что медицинские маски снижают распространение инфекции. В том числе в одном из самых старых и авторитетных журналов Nature. Сейчас у нас имеется достаточно доказательств того, что следует использовать населением медицинские маски", - говорит профессор. Он считает, что маска - один из нескольких инструментов защиты, которые есть у мира в условиях отсутствия вакцин и противовирусных препаратов.

Между тем, Швеция ввиду роста числа заболевших вводит с 24 ноября более жесткие ограничения на коллективные собрания. Запрещено будет собираться в группы более 8 человек. Предполагается, что они продлятся в течение месяца, но могут быть продлены и до, и после Рождества. Напомним, что на прошлой неделе каждый пятый житель Стокгольма, сдавший анализы на COVID-19, дал положительный результат на вирус.