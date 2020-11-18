Пандемия серьезно скорректировала культурные планы россиян: большинство мероприятий проходят в онлайне, а фраза "театр начинается с вешалки" канула в небытие. Театры, чтобы продолжать работать хоть как-то, отказываются от гардероба, буфетов и антрактов.

Число посещений культурных мероприятий к 2030 году должно вырасти в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

В прошлом году, по данным минкультуры, отечественные федеральные театры посетили 5,1 млн зрителей, музеи -155 млн человек, а 450 мероприятий Театрального марафона, одного из главных культурных событий прошлого года, увидели 7 млн зрителей в 93 городах.

В этом году множество премьер, выставок и мастер-классов проходят онлайн.

49,2 миллиона пользователей с начала 2020 года посетили портал "Культура.РФ", наиболее популярным разделом стал "Каталог стихотворений", который набрал более 5,82 млн просмотров

В 2020 году впервые полностью в Сети прошли ежегодные всероссийские акции "День театра", "Библионочь", "Ночь музеев" и "Ночь искусств".