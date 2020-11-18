Лавров обсудил с китайским коллегой график встреч на высшем уровне

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И пообщались по телефону. Подробности сообщили на Смоленской площади.

Дипломаты поговорили о том, как развивается стратегическое партнерство двух стран в условиях пандемии, обсудили график предстоящих контактов руководства, в том числе на высшем уровне, взаимодействие на международных и региональных площадках - от ООН до ШОС и БРИКС.

Отдельно Лавров и Ван И затронули тему сопряжения проектов Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Они также успели коснуться региональных вопросов - например, иранской ядерной сделки и политической ситуации в Беларуси.