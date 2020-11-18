Новости

Путин назначил Гладкова врио белгородского губернатора 18:51
Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар 18:45
В ковидном госпитале в Коммунарке произошел хлопок газа 18:38
Россияне стали меньше пить и курить 18:37
Дума одобрила расширение круга возможных резидентов "русских офшоров" 18:30
Умерла актриса Любовь Румянцева 18:26
Движение на трассе "Иртыш" в Новосибирской области открыли в режиме телемоста 18:22
Расплатиться за коляски и протезы можно будет электронным сертификатом 18:16
Гинцбург: Мутация в белке коронавируса не повлияет на эффективность вакцины 18:11
Мантуров: Для врачей в декабре-январе можно поставить 4,5 тысячи машин 18:09
Прощание с Романом Виктюком пройдет 20 ноября в "открытом формате" 18:03
В 2020 году в колледжи поступило более 1,2 миллиона выпускников 17:57
Картина Черчилля продана за 1,1 миллион евро 17:48
"Рон Уизли" побил рекорд Instagram, выложив фото дочери 17:44
Футболисты сборной Сербии заразились COVID-19 перед матчем с Россией 17:38
Дед Мороз дал старт подготовке к Новому году в России 17:34
Отмена новогодних гуляний не повлияла на планы 70 процентов москвичей 17:28
Минздрав: В регионах привлечено 8 тысяч машин для доставки пациентов с COVID 17:13
"Автодор" представил проект трассы М-12 17:11
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе 17:09
Каннский лауреат Рубен Эстлунд снял новый фильм - сатиру на богачей 16:58
В России появится единый заказчик в сфере строительства 16:54
ОНФ выяснил, что противовирусных препаратов нет в 30% российских аптек 16:42
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки 16:41
400 обманутых дольщиков из Татарстана получат квартиры 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 18:09
Рубрика: Общество

Мантуров: Для врачей в декабре-январе можно поставить 4,5 тысячи машин

Текст: Светлана Ментюкова

В декабре 2020 года и январе 2021 года российская промышленность при необходимости сможет поставить в общей сложности 4,5 тысячи легковых автомобилей для нужд врачей и обеспечить поставку 740 машин скорой медицинской помощи. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства, посвященного аниковидной тематике.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Мантуров: Выпуск большинства лекарств вырастет в 3 раза

"К концу года для нужд врачей можно будет оперативно поставить до двух тысяч автомобилей, около 140 автомобилей скорой помощи. И в январе, с закладкой сегодня, мы сможем дополнительно отгрузить еще 2,5 тысячи автомобилей, именно легковых", - сказал Мантуров.

Он напомнил, что помимо того, что в этом году выделялось правительством более 10 млрд рублей решение транспортных вопросов в медицинских организациях, из расчета для 83 субъектов - это более 5,5 тысяч автомобилей класса В и С. "Сейчас на досогласовании в правительстве находится проект распоряжения по выделению (средств - прим. "РГ") еще на 182 машины в несколько регионов, в частности, в Чувашию, в Краснодарский край, в Кировскую, Тульскую и Псковскую области", - уточнил глава Минпромторга.

"Мы готовы оперативно, если говорить про скорые помощи, то до конца года обеспечить поставку 140 машин, поскольку у нас РЦФО (Региональные центры финансового обслуживания) на все эти производства, думаем, кто, что может. В январе еще 600, если говорить о скорой помощи класса В и С. Если говорить о легковых машинах, то до конца года можем обеспечить оперативную поставку до 2 тысяч автомобилей и в январе, еще 2,5 тысячи", - заявил Денис Мантуров.

Общество Здоровье Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Путин назначил Гладкова врио белгородского губернатора
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
СК предъявил обвинения террористам за гибель российского летчика в Сирии
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик