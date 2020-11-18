Мантуров: Для врачей в декабре-январе можно поставить 4,5 тысячи машин

В декабре 2020 года и январе 2021 года российская промышленность при необходимости сможет поставить в общей сложности 4,5 тысячи легковых автомобилей для нужд врачей и обеспечить поставку 740 машин скорой медицинской помощи. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства, посвященного аниковидной тематике.

"К концу года для нужд врачей можно будет оперативно поставить до двух тысяч автомобилей, около 140 автомобилей скорой помощи. И в январе, с закладкой сегодня, мы сможем дополнительно отгрузить еще 2,5 тысячи автомобилей, именно легковых", - сказал Мантуров.

Он напомнил, что помимо того, что в этом году выделялось правительством более 10 млрд рублей решение транспортных вопросов в медицинских организациях, из расчета для 83 субъектов - это более 5,5 тысяч автомобилей класса В и С. "Сейчас на досогласовании в правительстве находится проект распоряжения по выделению (средств - прим. "РГ") еще на 182 машины в несколько регионов, в частности, в Чувашию, в Краснодарский край, в Кировскую, Тульскую и Псковскую области", - уточнил глава Минпромторга.

"Мы готовы оперативно, если говорить про скорые помощи, то до конца года обеспечить поставку 140 машин, поскольку у нас РЦФО (Региональные центры финансового обслуживания) на все эти производства, думаем, кто, что может. В январе еще 600, если говорить о скорой помощи класса В и С. Если говорить о легковых машинах, то до конца года можем обеспечить оперативную поставку до 2 тысяч автомобилей и в январе, еще 2,5 тысячи", - заявил Денис Мантуров.