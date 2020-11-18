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18.11.2020 16:58
Рубрика: Экономика

Мантуров: Выпуск большинства лекарств вырастет в 3 раза

Текст: Светлана Ментюкова
Россия нарастит выпуск лекарств по большинству препаратов в ноябре - декабре более чем в 3 раза. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством, прошедшем в режиме видеоконференции и посвященном вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

"По большинству препаратов в ноябре-декабре мы нарастим объемы более, чем в три раза. В первую очередь это касается дефицитных лекарств. Это, в частности, антибиотик "Азитромицин", это российский аналог импортного "Сумамеда", который у нас уже выпускает 11 производителей. Это препарат "Левофлоксацин" (аналог импортного антибиотика "Таваник"), производимый в России уже шестнадцатью компаниями. Также это три отечественных препарата одного терапевтического действия это "Фавипиравир", "Коронавир" и "Арепливир"", - сказал Мантуров.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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По его словам, в данный момент особый акцент сделан на обеспечении бесплатными лекарствами граждан, проходящих амбулаторное лечение. Он отметил, что совместно с Минздравом РФ совокупная потребность всех регионов в таких препаратах была оцифрована. "Текущие объемы производства, а также импортные поставки покрывают, те заявки препаратов и для амбулаторного и для госпитального звена", - заверил Денис Мантуров.

Он пояснил, что для упрощения субъектам работы и приоретизации закупок антиковидных лекарств, заявкам присвоен цифровой, узнаваемый, бюджетный код.

Министр также обратил внимание главы государства на то, что если по медучреждениям относительно объективная картина прогнозного спроса уже собрана, то по рознице ее сложить практически невозможно. "Особенно с учетом того, что многие рецептурные препараты отпускаются без предписания врачей", - подчеркнул он.

По его словам, поэтому задача по интенсивному наращиванию выпуска лекарств, несмотря на риски перепроизводства, поставлена таким образом, чтобы гарантированное насыщение аптечного сегмента происходило независимо от текущей ситуации. "Чтобы более оперативно отгружать товар потребителям, производители переходят на прямые поставки в медучреждения и розницу, минуя дистрибуторское звено. Только за последние две недели фармкомпании, суммарно, по всей номенклатуре увеличили выпуск еще на 40%", - сообщил глава Минпромторга.

"По назальному "Интерферону" буквально вчера в Москве запущена новая линия, удваивающая общее производство препарата в стране в целом. Лекарства против цитокинового шторма (возникает при коронавирусной инфекции - прим. "РГ") это "Олокизумаб" и "Левилимаб", которые мы начали выпускать в мае, регионы до октября практически не заказывали. Сейчас на фоне повышения спроса компании экстренно наращивают объемы. Дополнительно в конце прошлого месяца Минздрав включил в схему лечения еще семь препаратов, по ним мы тоже получили дополнительный запрос", - уточнил министр.

Фото: iStock
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Он также напомнил, что закрывать потребности в лекарствах планируется не только за счет собственного производства, но и за счет частично импортных поставок препаратов.

По его словам, чтобы его выполнить собственное производство будет в разных долях комбинироваться с иностранными поставками. Например, привел пример Мантуров, по антибиотику "Моксифлоксацину", до конца года отечественное производство выйдет на выпуск полумиллиона упаковок в месяц, еще 310 тысяч упаковок будет пополнена за счет импорта. "По "Гидроксихлорохину", еще летом у нас был сформирован существенный запас из более 200 тысяч упаковок, который лежал на складах с июня по октябрь. Все это время он был никому не нужен, а потом весь ушел за две недели. Учитывая запрос системы здравоохранения, мы уже возобновили выпуск этого препарата. До конца года сделаем порядка 180 тысяч упаковок и запланировали закупки в Индии, но в иностранной упаковке. По такой же схеме, которая была опробована еще весной, будем обеспечивать госпитальный и амбулаторные сегменты и по другим, невыпускаемым у нас препаратам", - подытожил Денис Мантуров.

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