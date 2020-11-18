Министерство юстиции России считает необходимым ввести обязательное нотариальное удостоверение решений о смене генеральных директоров коммерческих фирм. По замыслу, это защитит компании от самозванцев и мошенников.

Проблема в том, что сегодня сменить гендиректора ООО можно за спиной настоящих владельцев фирмы, подделав документы. Лазейка была обнаружена минюстом в ходе изучения практики. Например, как рассказывают эксперты, в прошлом году некие проходимцы таким образом провели тайную пересменку в одной из дочерних компаний "Роскосмоса", и фальшивый "гендиректор на час" успел снять со счета организации 2 миллиона рублей.

А весной этого года из-за подачи в налоговую недостоверных сведений о смене действующего генерального директора по поддельной электронной цифровой подписи была парализована работа крупной транспортной компании.

Дело в том, что протокол собрания участников ООО можно написать практически на коленке. Никакой особой проверки подлинности документа не предусмотрено. В итоге подмена настоящих гендиректоров фирм подставными стала одним из "трендов" последних лет для мошенников в корпоративной сфере. Выработалась несложная схема, которая работает практически безотказно: составляется фальшивый протокол собрания участников ООО об увольнении прежнего и назначении нового гендиректора. Документ регистрируется, где нужно, и аферистам открывается доступ к счетам компании. А также это дает возможность использовать ее счета для легализации или вывода теневых средств. Конечно, самозванца быстро обнаруживают, но он к тому времени успевает скрыться с деньгами.

Предложение ввести обязательное нотариальное удостоверение таких протоколов зафиксировано в докладе правительства России о результатах мониторинга правоприменения в стране. Подобные доклады как раз готовятся для того, чтобы выявить и исправить недоработки в законодательстве.

"Сегодня решения о смене единоличного исполнительного органа, принятые общим собранием участников непубличного акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью посредством заочного голосования, не подлежат нотариальному удостоверению, - подчеркивается в докладе. - Это означает, что такие решения можно подделать и на их основании зарегистрировать в Едином государственном реестре юридических лиц запись о смене единоличного исполнительного органа".

Нотариус как раз и будет проверять, чтобы протокол не составили самозванцы. Он же направит по электронным каналам документы в налоговую инспекцию и будет лично отвечать за законность документа. Такой сценарий закрывает лазейку для мошенников: разыграть спектакль с фальшивым собранием для нотариуса у них не получится.