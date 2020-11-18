Минобрнауки: Решение о пересмотре платы за обучение принимает вуз

Вузы самостоятельно, без участия Минобрнауки, принимают решение о пересмотре размера платы за обучение для студентов-договорников.

- Ситуация в разных вузах разная. В данном случае решение принимает не министерство, а образовательная организация, - заявил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук, которого цитирует РИА Новости. - Глобального провала в знаниях, компетенциях или в качестве (после перехода на дистанционное обучение, - прим. "РГ") у нас в среднем по стране не произошло. Естественно, каждый нюанс требует определенного разбирательства, но министерство такими полномочиями не наделено с точки зрения регулирования и оценки качества.

Омельчук подчеркнул, что это вопрос из сферы гражданского права, отношений между вузом и учащимися.