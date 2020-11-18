Минтранс: Авиакомпании снизили стоимость авиабилетов на фоне пандемии

Снижение стоимости перевозок из-за пандемии коронавируса произошло, в первую очередь в авиационном секторе, отметил и.о. министра транспорта России Александр Нерадько.

"Многие авиакомпании понизили стоимость перевозок. Приходится приспосабливаться к этой ситуации. У многих компаний есть стремление создавать свои лоукостеры", - сказал Нерадько в ходе панельной дискуссии в рамках форума "Транспортная неделя 2020".

Он отметил, что программа лоукостеров стала особенно быстро развиваться в последнее время. "Компания "Победа" в период пандемии демонстрирует великолепные показатели перевозки пассажиров и билет при этом стоит очень дешево", - заметил Нерадько.

При этом, сказал он, в каких-то секторах стоимость перевозок повысилась. Но массовый сегмент транспорта ориентируется на потребности пассажиров и их покупательскую способность, добавил Нерадько.