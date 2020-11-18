Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии

Минтруд России намерен изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при которых они выплачиваются не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Смысл перемен в том, чтобы регулярные выплаты оставить, если на накопительном счету пенсионера имеются существенные накопления, а мелкие суммы передать владельцам единоразово.

По нынешним правилам, пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты составляли более 5% от общего размера совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг нужного размера, то их перечисляют одной выплатой. Этот порядок Минтруд предлагает изменить, чтобы осуществлять единовременные выплаты в тех случаях, если они не превышают 20% от МРОТ.

Как подсчитал "Коммерсант", средняя назначенная пенсия в России сейчас немногим превышает 15 тысяч рублей. Для назначения пожизненной накопительной пенсии она должна превышать 750 рублей, то есть гражданин иметь на счете почти 200 тысяч рублей. Меньшие суммы будут выплачиваться единовременно. Решение по этим изменениям еще не принято: пока ведомство лишь попросило Пенсионный фонд проработать их возможность и полезность.

Представители НПФ выступают против предлагаемых перемен. В частности, президент Ассоциации НПФ Сергей Беляков указывает, что предлагаемые изменения приведут к падению регулярных ежемесячных доходов пенсионеров и, как следствие, снижению роли накопительной пенсии, усложнению достижения цели формирования минимального коэффициента замещения утраченного заработка не ниже 40%.