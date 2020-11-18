Минздрав: В регионах привлечено 8 тысяч машин для доставки пациентов с COVID

Сейчас в регионах для лечения амбулаторных пациентов привлечено 8 тысяч машин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента с членами правительства в среду, 18 ноября. Он подчеркнул, что это автомобили волонтеров, соцслужб, а также служебный транспорт медорганизаций, который используется для того, чтобы возить фельдшеров на дом к пациентам, которые проживают в отдаленных районах, а также самих пациентов на обследования, в том числе - в центры, где проводятся тестирования на коронавирус.

По словам министра, дополнительный транспорт нужен также для того, чтобы снизить нагрузку на скорую помощь. В некоторых регионах она выросла значительно, как в Пермском крае, где количество вызовов к больным с пневмонией увеличилось в 9 раз.

В случае возникновения проблем с транспортом министр предложил также задействовать такси. "Сегодня есть очень хорошая практика быстро привлекать машины такси. Скажем, так делает Ростовская область, которая использует их для доставки медицинского персонала", - сказал он. Мурашко напомнил, что на закупку автомобилей регионы могут потратить часть средств, которые были им выделены из федерального бюджета на оказание помощи пациентам с COVID-19.

По данным ОНФ, трудности с транспортом сегодня наблюдаются в 8 регионах, которым нужны в общей сложности 2700 машин.

В связи с этим президент поручил укорить оснащение транспортом первичного звена и провести закупку в этом году. Ранее она была запланирована на следующий год.