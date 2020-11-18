Миротворцы открыли дорогу из Лачинского коридора в Степанакерт

18 ноября стало известно о телефонном разговоре министра обороны России Сергея Шойгу с армянским коллегой Давидом Тонояном. Речь шла о ситуации в Нагорном Карабахе. Как позже сообщили в Ереване, Тоноян поблагодарил Шойгу за быстрое и эффективное развертывание в регионе наших миротворческих сил, организацию поиска погибших в вооруженном конфликте солдат и обмена пленными.

Министр обороны Армении поддержал создание Российского межведомственного центра гуманитарного реагирования. Эта структура, как известно, будет содействовать возвращению в Нагорный Карабах беженцев, помогать восстановлению там гражданской инфраструктуры и координировать гуманитарную деятельность различных организаций.

Центр должен полноценно заработать с 20 ноября. А пока его функции частично взяли на себя миротворцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что ее саперы полностью разминировали и очистили от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники весь Лачинский коридор и 28-километровый участок дороги, соединяющий его со Степанакертом.

В 10 утра во вторник военные открыли эту трассу для гражданского автотранспорта. А уже вечером оборонное ведомство РФ сообщило об очередной колонне беженцев, безопасное движение которой из Еревана в Степанакерт обеспечили российские миротворцы. "В Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 502 человека. Колонна из 24 автобусов из Еревана проследовала на главную площадь города в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Напомним, что в течение трех предыдущих дней в Нагорный Карабах из Армении опять же в сопровождении наших "голубых касок" возвратились в общей сложности более 1200 человек. Таким образом, на сегодняшний день родные стены вновь обрели свыше 1700 мирных жителей Карабаха. Главным образом это старики, женщины и дети.

На сегодняшний день в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев и нашей военной полиции возвратились более 1700 мирных жителей. Главным образом это старики, женщины и дети

Тем временем аэродром Эребуни на окраине армянской столицы продолжает принимать военно-транспортные самолеты с миротворцами, техникой и грузами. По данным Минобороны России, с 10 ноября экипажи тяжелых Ан-124 и Ил-76 выполнили более 184 таких рейса. В числе прочего на их борту доставлено имущество, необходимое "голубым каскам" для полноценного выполнения задач в зонах ответственности "Север" и "Юг".

Там наши военные провели некоторую перестановку мест и состава ранее выставленных наблюдательных постов. Теперь "голубые каски" несут службу соответственно в одиннадцати и двенадцати таких пунтах.

А в Степанакерте завершается обустройство штаба миротворцев и формирование Межведомственного центра гуманитарного реагирования.