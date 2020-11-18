Мировые СМИ отмечают быстрое восстановление экономики Китая

Новости

В Ростове вынесли приговор за подготовку теракта на концерте Киркорова 12:53
Вышел трейлер "Фрагментов женщины" Мартина Скорсезе 12:49
Эксперт: Дистанционное образование обходится вузу дороже традиционного 12:36
Фильм "Янка Купала" признан "Событие кинематографического года" 12:34
К Новому году туроператоры могут запустить чартеры на Дальний Восток 12:32
В нацпроект по туризму могут включить три федеральных проекта 12:29
Кремль объяснил цель получения согласия СФ на миротворцев в Карабахе 12:29
В Пулково предупредили о задержках рейсов из-за непогоды 12:25
Путин обсудит борьбу с коронавирусом в России 12:24
Белоусов: Российские авиакомпании имеют запас прочности 12:13
В магазинах Коми запретили продавать семгу с фиолетовым красителем 12:06
Shazam назвал сто самых популярных песен 11:58
СК не подтвердил задержание зампреда правительства Подмосковья Куракина 11:46
Истребитель для нового китайского авианосца показали на видео 11:42
В Германии вспомнили о проекте единого экономического пространства 11:39
В Петербурге решили запретить продажу "веселящего газа" детям 11:38
Ученые сообщили о стремительном росте вредных водорослей на Байкале 11:35
В Москве зарегистрировано 4174 новых случая COVID-19 11:31
Организаторы "Евровидения-2021" сохранят жеребьевку 2020 года 11:31
В Москве стало проще сдать плазму с антителами к COVID-19 11:30
Российские ученые раскрыли подробности мутаций коронавируса 11:30
МИД: Вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе сейчас не стоит 11:21
Коронавирус вышел на третье место среди причин смертности в Швеции 11:08
Сенатор оценил предложение создать систему вызова скорой по смс 11:07
В Петербурге задержаны похитители автомобилей Ford 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 12:06

Мировые СМИ отмечают быстрое восстановление экономики Китая

Экономические показатели Китая за октябрь укрепили позицию страны как единственной из сильных экономик мира, которая может показать рост в этом году, пишет агентство Bloomberg. Агентство Reuters отметило, что экономические успехи Китая за октябрь "превысили прогнозы в целом", передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Промышленность КНР сохранила сравнительно высокие темпы роста, потребление и инвестиции также оказались стабильными и стали восстанавливаться. В октябре китайской экономике удалось продолжить тенденцию восстановления. Так, например, добавленная стоимость промышленных предприятий, превышающих установленный масштаб, стала на 6,9% больше, чем годом ранее. Этот показатель также стал выше, чем прогноз Reuters (6,5%). Вместе с тем индекс производства индустрии услуг Китая увеличился на 7,4%, что на 2% больше, чем подобный показатель в сентябре.

Улучшение ситуации со спросом в стране также очень впечатляет, потепление потребления продолжает усиливать поддержку общей экономики. За октябрь общий объем розничной торговли социальными товарами широкого потребления в стране составил 3,85 трлн юаней, что на 4,3% больше, чем год назад. В частности, объем доходов индустрии общественного питания составил 437,2 млрд юаней, увеличившись на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, показав первый положительный рост с начала 2020 года.

В октябре общий объем розничной торговли в Китае показал наибольшие в этом году темпы роста, что говорит о повышении спроса, который продвигает быстрое восстановление китайской экономики из-под влияния эпидемии коронавируса нового типа, пишет британская газета Financial Times.

Кроме улучшения показателей в областях производства и потребления, в Китае также в целом обеспечена стабильность трудоустройства и жизненного уровня народа. В октябре по итогам опроса уровень безработицы во городах Китая составил 5,3%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в сентябре. Стоит отметить, что по состоянию на октябрь в городах страны число занятых составляет 10,09 млн человек, что позволяет досрочно реализовать годовую цель.

В конце октября согласно результатам опроса более чем 6000 предприятий из 12 стран мира, проведенного аналитическим агентством IHS Markit, их бизнес на китайском рынке восстановился быстрее, чем в других странах. ﻿Несмотря на неопределенность внешней среды развития и некоторые структурные противоречия внутри страны, которые существуют продолжительное время, Китаю все еще необходимо прилагать усилия для укрепления фундамента экономического развития. Однако, как ожидают в мире, китайская экономика продолжит восстанавливаться.

За последние месяцы китайская экономика действительно продемонстрировала мощную устойчивость, способность к быстрому восстановлению и высокий потенциал развития. Создается все больше и больше благоприятных условий для восстановления китайской экономики. Китай имеет все условия для достижения намеченных показателей этого года, что повысит уверенность в восстановлении и мировой экономики.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Кремль объяснил цель получения согласия СФ на миротворцев в Карабахе
Путин обсудит борьбу с коронавирусом в России
Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии
СК не подтвердил задержание зампреда правительства Подмосковья Куракина
Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса