Мировые СМИ отмечают быстрое восстановление экономики Китая

Промышленность КНР сохранила сравнительно высокие темпы роста, потребление и инвестиции также оказались стабильными и стали восстанавливаться. В октябре китайской экономике удалось продолжить тенденцию восстановления. Так, например, добавленная стоимость промышленных предприятий, превышающих установленный масштаб, стала на 6,9% больше, чем годом ранее. Этот показатель также стал выше, чем прогноз Reuters (6,5%). Вместе с тем индекс производства индустрии услуг Китая увеличился на 7,4%, что на 2% больше, чем подобный показатель в сентябре.

Улучшение ситуации со спросом в стране также очень впечатляет, потепление потребления продолжает усиливать поддержку общей экономики. За октябрь общий объем розничной торговли социальными товарами широкого потребления в стране составил 3,85 трлн юаней, что на 4,3% больше, чем год назад. В частности, объем доходов индустрии общественного питания составил 437,2 млрд юаней, увеличившись на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, показав первый положительный рост с начала 2020 года.

В октябре общий объем розничной торговли в Китае показал наибольшие в этом году темпы роста, что говорит о повышении спроса, который продвигает быстрое восстановление китайской экономики из-под влияния эпидемии коронавируса нового типа, пишет британская газета Financial Times.

Кроме улучшения показателей в областях производства и потребления, в Китае также в целом обеспечена стабильность трудоустройства и жизненного уровня народа. В октябре по итогам опроса уровень безработицы во городах Китая составил 5,3%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в сентябре. Стоит отметить, что по состоянию на октябрь в городах страны число занятых составляет 10,09 млн человек, что позволяет досрочно реализовать годовую цель.

В конце октября согласно результатам опроса более чем 6000 предприятий из 12 стран мира, проведенного аналитическим агентством IHS Markit, их бизнес на китайском рынке восстановился быстрее, чем в других странах. ﻿Несмотря на неопределенность внешней среды развития и некоторые структурные противоречия внутри страны, которые существуют продолжительное время, Китаю все еще необходимо прилагать усилия для укрепления фундамента экономического развития. Однако, как ожидают в мире, китайская экономика продолжит восстанавливаться.

За последние месяцы китайская экономика действительно продемонстрировала мощную устойчивость, способность к быстрому восстановлению и высокий потенциал развития. Создается все больше и больше благоприятных условий для восстановления китайской экономики. Китай имеет все условия для достижения намеченных показателей этого года, что повысит уверенность в восстановлении и мировой экономики.