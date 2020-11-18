В ближайшее время при государственной поддержке в регионах будет сдано 1700 километров региональных дорог, еще 16 тысяч отремонтируют. Более триллиона рублей направили на госпрограмму развития транспортной системы России из федерального бюджета в этом году. В 2022-2023 годах правительство намерено увеличить финансирование отрасли, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В среду глава правительства принял участие в работе XIV международного форума "Транспорт России". "Сегодня в ситуации с распространением коронавирусной инфекции крайне важно, чтобы транспорт работал надежно в любой точке страны: чтобы лекарства, средства индивидуальной защиты, продукты питания люди могли получать без перебоев и в срок. Поэтому эта сфера требует сейчас пристального внимания", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Потенциал отрасли востребован для роста национальной экономики. "Это важно для достижения общенациональных целей развития, реализации всех ключевых национальных проектов, федеральных и региональных программ, которые направлены на то, чтобы сделать жизнь людей лучше, комфортнее", - сказал премьер.

Для международной интеграции необходимо создавать общие транспортные сети, магистрали и коридоры, запускать современные цифровые системы логистики. "Все это дает нашей стране с ее огромными расстояниями конкурентные преимущества, укрепляет ее позиции на мировых рынках", - заявил председатель правительства.

В России развитие всех видов транспорта предусмотрено в рамках масштабных проектов, которые, считает Михаил Мишустин, реализуются успешно. В национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" участвуют 83 региона, 105 городов. На госпрограмму развития транспортной системы в бюджете этого года было предусмотрено более триллиона рублей. Дополнительные 100 миллиардов правительство направило на опережающее развитие инфраструктуры дорожного хозяйства.

- Мы продолжим финансовую поддержку регионов, - заверил премьер-министр. - В бюджете на период 2022-2023 годов предусмотрен рост объемов финансирования транспортной отрасли.

В ближайшее время при государственной поддержке, обратил внимание глава кабмина, будет сдано около 1700 километров региональных дорог, еще 16 тысяч отремонтируют. Из крупных транспортных проектов, реализованных в последние годы, были упомянуты Крымский мост, самый большой в мире неатомный ледокол "Виктор Черномырдин" и головной атомный ледокол "Арктика", трасса М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, дорога "Таврида" от Керчи до Севастополя.

Год был очень непростым, заметил Мишустин, особенно для транспортной отрасли, сильнее всего пострадавшей из-за распространения коронавируса и введенных в связи с этим ограничений. "Несмотря на это транспорт продолжает работать бесперебойно, обеспечивать потребности в перевозках, а главное, их безопасность", - заявил глава правительства. Все эти достижения были бы невозможны без слаженной и эффективной работы всех звеньев транспортного комплекса, в котором сегодня трудятся более 4,5 миллиона человек, заключил он.

Новые транспортные проекты принимали в разных уголках страны прямо на форуме. На Дальнем Востоке запустили железнодорожный парк приема вагонов "Новый" третьей очереди углепогрузочного комплекса морского порта Восточный. Михаил Мишустин по видеосвязи поздравил рабочих с окончанием строительства, отметив огромную роль порта в регионе.

Дистанционно премьер дал старт движению по реконструированному участку трассы Р-254 "Иртыш". А на северо-западе страны в расширяющемся порту Усть-Луга только приступили к строительству объектов универсального торгового терминала.

На стенде министерства транспорта первый замглавы ведомства Александр Нерадько (новый министр Виталий Савельев форум пропускает из-за заболевания коронавирусом) ознакомил премьера с работой укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения в Санкт-Петербурге и Якутии. Всего в России будет работать 14 таких центров. "Сейчас снижается количество авиаперелетов. Когда оно будет возрастать, это будет надежной опорой для безопасности воздушного движения. Кроме того, это снижает нагрузку на диспетчеров благодаря более качественному оборудованию и информационным системам", - оценил их значение Михаил Мишустин.

Перевозки

Пандемия особенно сильно повлияла на воздушные перевозки, но авиакомпании имеют запас прочности, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме "Транспортная неделя-2020". Преодолеть кризис помогут бюджетные перевозки.

"Субсидии, которые уже запланированы для предоставления авиакомпаниям, пока выбираются достаточно плавно. Это говорит, что у авиакомпаний есть еще некий запас прочности. Ну и соответственно у правительства тоже есть резервы", - сказал Белоусов.

Он отметил, что правительством в целом на поддержку транспортной отрасли было выделено около 200 млрд рублей. Эти субсидии, как и поддержка со стороны регионов, помогли транспортной отрасли. Пока сложный период удалось пройти без существенных потерь, сокращения занятости и без банкротств компаний, заметил Белоусов.

Но ситуация на транспорте остается сложной. За три квартала объем перевозки пассажиров в среднем снизился на 45%. Авиаперевозки упали почти на 50%, перевозки по железной дороге и автотранспортом сократились на треть. Подобное снижение сопоставимо с тем, что было в годы Великой Отечественной войны, заметил первый вице-премьер.

Транспортным предприятиям приходится приспосабливаться к ситуации, заметил исполняющий обязанности министра транспорта Александр Нерадько. В частности, авиакомпании понизили стоимость билетов. Многие из них сейчас проявляют стремление создать лоукостеры для бюджетных перевозок. "Компания "Победа" в период пандемии демонстрирует великолепные показатели перевозки пассажиров, и билет при этом стоит очень дешево", - привел пример Нерадько. В каких-то секторах стоимость перевозок повысилась, но массовый сегмент транспорта все же ориентируется на потребности пассажиров и их покупательскую способность, заметил он.

В современной ситуации приоритетами развития транспортной отрасли станут безопасность, доступность перевозок и комфорт пассажиров. В городах требуется заменить около трети подвижного состава, стоит задача на 85% улучшить качество дорожного покрытия, необходимо также повысить качество обслуживания в аэропортах, сказал Нерадько.

Подготовил Евгений Гайва