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18.11.2020 12:11
Рубрика: Власть

Мишустин пообещал увеличить финансирование транспортной отрасли

Текст: Владимир Кузьмин
В 2022-2023 годах правительством предусмотрено увеличение бюджетного финансирования транспортной отрасли, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В ближайшее время при государственной поддержке в регионах будет сдано 1700 километров региональных дорог, еще 16 тысяч отремонтируют.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Глава правительства принял участие в работе XIV международного форума "Транспорт России", на котором отрасль, имеющая, по его словам, особое значение для страны, представила свои достижения и будущие проекты. "Сегодня в ситуации с распространением коронавирусной инфекции крайне важно, чтобы транспорт работал надежно в любой точке страны: чтобы лекарства, средства индивидуальной защиты, продукты питания люди могли получать без перебоев и в срок. Поэтому эта сфера требует сейчас пристального внимания", - подчеркнул Мишустин.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Потенциал отрасли востребован для роста национальной экономики. "Это важно для достижения общенациональных целей развития, реализации всех ключевых национальных проектов, федеральных и региональных программ, которые направлены на то, чтобы сделать жизнь людей лучше, комфортнее", - сказал премьер. Для международной интеграции необходимо создавать общие транспортные сети, магистрали и коридоры, запускать современные цифровые системы логистики. "Все это дает нашей стране с ее огромными расстояниями конкурентные преимущества, укрепляет ее позиции на мировых рынках", - заявил председатель правительства.

В России развитие всех видов транспорта предусмотрено в рамках масштабных проектов, которые реализуются в последние годы и, считает Михаил Мишустин, реализуются успешно. В национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" участвуют 83 региона, 105 городов. На госпрограмму развития транспортной системы в бюджете этого года было предусмотрено более триллиона рублей. Дополнительные 100 миллиардов правительство направило на опережающее развитие инфраструктуры дорожного хозяйства.

- Мы продолжим финансовую поддержку регионов, - заверил премьер-министр. - В бюджете на период 2022-2023 годов предусмотрен рост объемов финансирования транспортной отрасли.

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В ближайшее время при государственной поддержке, обратил внимание глава кабмина, будет сдано около 1700 километров региональных дорог, еще 16 тысяч отремонтируют. Из крупных транспортных проектов, реализованных в последние годы, были упомянуты Крымский мост, самый большой в мире неатомный ледокол "Виктор Черномырдин" и головной атомный ледокол "Арктика", трасса М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, дорога "Таврида" от Керчи до Севастополя, по частям открывается ЦКАД в Московской области.

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