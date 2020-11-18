Мишустин увеличил вознаграждение за использование служебных изобретений

Глава правительства утвердил новые правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. Они придут на смену предыдущей их версии, отмененной в рамках "регуляторной гильотины", и начнут действовать с 1 января. Стороны должны использовать эти правила в тех случаях, когда между ними не заключен соответствующий договор.
Новые нормы увеличили размер вознаграждения за использование работодателем служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца - с одной до трех средних зарплат за последние 12 календарных месяцев, когда разработка использовалась.
Решение принято в рамках реализации "дорожной карты" трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, которую правительство утвердило в августе 2020 года. Оно призвано стимулировать творческую активность и развитие рынка интеллектуальной собственности.