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18.11.2020 09:37
Рубрика: Власть

Мишустин увеличил вознаграждение за использование служебных изобретений

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин в три раза повысил размер вознаграждения за использование организацией служебного изобретения своего сотрудника.
Фото: РИА Новости
Мишустин объявил о сокращении госаппарата с 1 января 2021 года

Глава правительства утвердил новые правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. Они придут на смену предыдущей их версии, отмененной в рамках "регуляторной гильотины", и начнут действовать с 1 января. Стороны должны использовать эти правила в тех случаях, когда между ними не заключен соответствующий договор.

Новые нормы увеличили размер вознаграждения за использование работодателем служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца - с одной до трех средних зарплат за последние 12 календарных месяцев, когда разработка использовалась.

Решение принято в рамках реализации "дорожной карты" трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, которую правительство утвердило в августе 2020 года. Оно призвано стимулировать творческую активность и развитие рынка интеллектуальной собственности.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства

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