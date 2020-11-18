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Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд не стал отменять приговор по делу "Седьмой студии"

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд в среду рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Мещанского районного суда по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова в отношении Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Апелляционная инстанция постановила оставить приговор суда первой инстанции без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Сам Кирилл Серебренников приговор не обжаловал, объяснив это "усталостью от судов".

В конце июня Мещанский суд Москвы признал фигурантов дела "Седьмой студии" виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что руководители "Седьмой студии", объединившись в организованную группу и сформировав преступный план, похитили часть денежных средств, которые были выделены из бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах.

В итоге Серебренников, Малобродский и Итин получили условные сроки, и с них солидарно взыскали всю сумму ущерба - 129 миллионов рублей. Суд также изменил квалификацию обвинения для Софьи Апфельбаум с мошенничества на халатность и прекратил дело за истечением срока давности.

По версии следствия, в 2011 году Кирилл Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах министерство культуры России выделило более 214 млн рублей. Для его реализации режиссер создал автономную некоммерческую организацию АНО "Седьмая студия". Именно сотрудники "Седьмой студии", как считает следствие, разрабатывали планы мероприятий, содержавшие заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Результатом этих манипуляций, как утверждает следствие и гособвинение, стало хищение порядка 129 млн рублей из 214 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Дело режиссера Кирилла Серебренникова

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