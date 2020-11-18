На чем регионам придется серьезно экономить в ближайшие три года

Чем выше зависимость региона от федеральной казны, тем меньше он страдает от снижения своих доходов, делает вывод Владимир Климанов. Мы обсудили с ним ситуацию с региональными бюджетами в период карантина.

Владимир Климанов: Если сразу более половины регионов что-то не сделали, значит, система не сработала, а не губернаторы такие плохие. Фото: Владимир Климанов

Выходит, в пандемию быть бедным регионом выгодно?

Владимир Климанов: Действительно, многие сильные регионы пострадали достаточно активно. Упали их доходы, которые в основном формируют налог на прибыль и налог на доходы физлиц (НДФЛ), а у сырьевых - еще и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

По данным на 20 октября, сбор от налога на прибыль в среднем упал более чем на 18 процентов. НДПИ - почти на 7 процентов. И только с небольшим плюсом - НДФЛ. В конкретных регионах минусы, понятно, значительнее.

И беда, что сильным регионам часто дополнительную финансовую помощь не предоставляют. А слабых Федерация вытягивает. Даже распределение дополнительной дотации на сбалансированность - 200 миллиардов рублей - шло по двум критериям. По остроте падения доходов и по объему приоритетных расходов.

Из общего распределения исключили несколько регионов, посчитали, что им не нужны дополнительные дотации. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область, Ненецкий АО, Сахалинская область. И туда почему-то попали еще Чукотка, Магаданская и Амурская области.

Значит, они, наверное, могут справиться сами.

Владимир Климанов: Мы знаем, в Амурской области экономический бум за счет продолжения строительства газохимического комбината. Прибавьте сюда мост через Амур и газопровод "Сила Сибири". На Чукотке тоже рост, надо сказать, неожиданный. Но все остальные регионы - нефтяные и столичные - просто взяли и исключили из анализа. Почему? Не до конца понятно. Татарстан, Башкортостан или Свердловская область, которые вполне регионы-доноры, тем не менее дополнительную финансовую помощь получили, и достаточно большую.

Но в целом федеральная помощь все-таки является инструментом повышения шокоустойчивости регионов. И это правда. Чем выше зависимость региона от федеральной казны, тем он меньше страдает от снижения доходов. Свои дотации и трансферты он в любом случае получит. Чего не скажешь о регионах-донорах. То есть в условиях кризиса 2020 года быть бедным оказалось выгодно.

Пора, наверное, менять такую систему?

Владимир Климанов: Без сомнения. Сейчас, получается, выгоднее прибедняться, а не гордиться достижениями.

Труднее всего в пандемию пришлось бюджетам сильных регионов, которые живут "на свои деньги". Федеральная казна им почти не помогает

Помню, когда Калужская область лет пять назад влетела в компанию регионов-доноров, ее губернатор (тогда им был Анатолий Дмитриевич Артамонов) сразу сказал: "Мы тут же потеряли в деньгах, потому что перешли на другой уровень софинансирования". Он тогда констатировал: странная вещь - регионом-донором быть невыгодно.

Получается, механизмы, которые существуют, являются антистимулами для повышения собственного налогового потенциала. Так что менять систему нужно, она зашла в тупик, это очевидно. И с долгами, и с повышением целевых трансфертов, и в их излишней детализации.

Так насколько критична сейчас ситуация с бюджетами регионов?

Владимир Климанов: Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, долг у регионов вроде бы высокий, а в некоторых субъектах - критичный совсем. С другой стороны, Федерация все время не дает доводить ситуацию до банкротства.

Главное, чтобы у Федерации деньги не кончились?

Владимир Климанов: У федерального бюджета подушка безопасности внушительная - 12 процентов валового внутреннего продукта в Фонде национального благосостояния.

Владимир Викторович, пока мы говорили про трудности регионов и резком снижении их доходов, прошло сообщение ТАСС. Объем налоговых поступлений в бюджет Тверской области с начала 2020 года составил 36,9 миллиарда рублей, что на 2,3 миллиарда больше, чем годом ранее. Выходит, и в пандемию можно развиваться?

Владимир Климанов: Там есть рост в сельском хозяйстве, во внутреннем туризме и смежных отраслях. Росатом, конечно, внес свою лепту.

Кроме того, в этом году в области открылся общероссийский распределительный центр одной из крупнейших логистических компаний. И поэтому область, конечно, выиграла в условиях пандемии.

Новость приятная, но такое не всем по силам?

Владимир Климанов: Да. Но нужно к этому стремиться.