На что сельские жители просили больше помощи у государства в 2020 году

Она отметила, что одними из ключевых мероприятий программы стали связанные с современным обликом сельских территорий - реконструкция или ремонт социальных и инфраструктурных объектов. По словам Лут, наибольшим спросом у сельского населения пользовались проекты, связанные с реконструкцией водопроводов. При отборе заявок министерство в первую очередь обращало внимание на наличие рабочих мест в населенных пунктах и наличие внебюджетных источников финансирования.
"Можно построить прекрасные детские сады, дома культуры, но если в населенном пункте нет работы, человек все равно оттуда уедет. А наличие внебюджетных средств свидетельствует о том, что в селе есть бизнес, который готов поддержать своих сотрудников", - пояснила замминистра.
Она признала, что пандемия коронавируса сказалась на реализации программы - часть мероприятий начали позже, от некоторых отдельные регионы отказались. Но даже так прямыми выгодоприобретателями от реализации инфраструктурно-социальной части программы по итогам года станут около 1 млн человек, подсчитала Оксана Лут. Безусловным фаворитом у сельских жителей стала программа сельской ипотеки под 3% годовых. По словам замминистра, к данному моменту льготные кредиты на покупку жилья уже получили около 30 тыс. человек, которые приобрели около 1,8 млн кв. метров жилья.
Кроме того, в рамках программы КРСТ к концу года должны построить 600 км дорог. В следующем году большей отдачи министерство ждет от проектов, связанных со строительством дорог, а также с занятостью населения. В этом году в рамках мероприятий программы удалось обучить только 600 студентов и устроить на практику около 2 тыс. человек. Агрокомпании в условиях пандемии опасались допускать на свою территорию посторонних людей.
По словам Оксаны Лут, сейчас министерство собирает от сельских жителей пожелания по изменению нормативной базы в следующем году. "Мы наблюдаем большую активность со стороны регионов и муниципалитетов. На следующий год уже проведены все конкурсы и выделен бюджет", - рассказала она.
По планам минсельхоза, мероприятия программы позволят обеспечить сельское население доступным и комфортным жильем, развивать рынок труда, а также создавать и развивать социальную и инженерно-транспортную инфраструктуру, повысить доступ сельского населения к объектам культуры и спорта, доступность государственных и финансовых услуг. Госпрограмма призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий. Программа рассчитана до 2025 года. Однако министерство рассчитывает продлить ее до 2030 года.