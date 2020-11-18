На что сельские жители просили больше помощи у государства в 2020 году

Стартовавшая в этом году программа комплексного развития сельских территорий (КРСТ) затронула 4,9 млн сельских жителей из 248 населенных пунктов 81 региона страны, сообщила на Аграрном форуме России заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Она отметила, что одними из ключевых мероприятий программы стали связанные с современным обликом сельских территорий - реконструкция или ремонт социальных и инфраструктурных объектов. По словам Лут, наибольшим спросом у сельского населения пользовались проекты, связанные с реконструкцией водопроводов. При отборе заявок министерство в первую очередь обращало внимание на наличие рабочих мест в населенных пунктах и наличие внебюджетных источников финансирования.

"Можно построить прекрасные детские сады, дома культуры, но если в населенном пункте нет работы, человек все равно оттуда уедет. А наличие внебюджетных средств свидетельствует о том, что в селе есть бизнес, который готов поддержать своих сотрудников", - пояснила замминистра.

Она признала, что пандемия коронавируса сказалась на реализации программы - часть мероприятий начали позже, от некоторых отдельные регионы отказались. Но даже так прямыми выгодоприобретателями от реализации инфраструктурно-социальной части программы по итогам года станут около 1 млн человек, подсчитала Оксана Лут. Безусловным фаворитом у сельских жителей стала программа сельской ипотеки под 3% годовых. По словам замминистра, к данному моменту льготные кредиты на покупку жилья уже получили около 30 тыс. человек, которые приобрели около 1,8 млн кв. метров жилья.

Кроме того, в рамках программы КРСТ к концу года должны построить 600 км дорог. В следующем году большей отдачи министерство ждет от проектов, связанных со строительством дорог, а также с занятостью населения. В этом году в рамках мероприятий программы удалось обучить только 600 студентов и устроить на практику около 2 тыс. человек. Агрокомпании в условиях пандемии опасались допускать на свою территорию посторонних людей.

По словам Оксаны Лут, сейчас министерство собирает от сельских жителей пожелания по изменению нормативной базы в следующем году. "Мы наблюдаем большую активность со стороны регионов и муниципалитетов. На следующий год уже проведены все конкурсы и выделен бюджет", - рассказала она.

По планам минсельхоза, мероприятия программы позволят обеспечить сельское население доступным и комфортным жильем, развивать рынок труда, а также создавать и развивать социальную и инженерно-транспортную инфраструктуру, повысить доступ сельского населения к объектам культуры и спорта, доступность государственных и финансовых услуг. Госпрограмма призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий. Программа рассчитана до 2025 года. Однако министерство рассчитывает продлить ее до 2030 года.