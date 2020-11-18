На что сельские жители просили больше помощи у государства в 2020 году

Новости

Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Узбекистана 20:30
За помощью к омбудсмену РФ обратились 805 иностранных граждан 20:16
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества 20:09
Депздрав Москвы прокомментировал хлопок в Коммунарке 20:00
Промтехнопарки смогут получить преференции при вхождении в профильный реестр 19:54
Болгария обвинила Северную Македонию в лицемерии и "тоталитарном мышлении" 19:33
Путин назначил Здунова врио главы Мордовии 19:08
Путин назначил Гладкова врио белгородского губернатора 18:51
Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар 18:45
В ковидном госпитале в Коммунарке произошел хлопок газа 18:38
Россияне стали меньше пить и курить 18:37
Дума одобрила расширение круга возможных резидентов "русских офшоров" 18:30
Умерла актриса Любовь Румянцева 18:26
Движение на трассе "Иртыш" в Новосибирской области открыли в режиме телемоста 18:22
Расплатиться за коляски и протезы можно будет электронным сертификатом 18:16
Гинцбург: Мутация в белке коронавируса не повлияет на эффективность вакцины 18:11
Мантуров: Для врачей в декабре-январе можно поставить 4,5 тысячи машин 18:09
Прощание с Романом Виктюком пройдет 20 ноября в "открытом формате" 18:03
В 2020 году в колледжи поступило более 1,2 миллиона выпускников 17:57
Картина Черчилля продана за 1,1 миллион евро 17:48
"Рон Уизли" побил рекорд Instagram, выложив фото дочери 17:44
Футболисты сборной Сербии заразились COVID-19 перед матчем с Россией 17:38
Дед Мороз дал старт подготовке к Новому году в России 17:34
Отмена новогодних гуляний не повлияла на планы 70 процентов москвичей 17:28
Минздрав: В регионах привлечено 8 тысяч машин для доставки пациентов с COVID 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 19:56
Рубрика: Власть

На что сельские жители просили больше помощи у государства в 2020 году

Текст: Татьяна Карабут
Стартовавшая в этом году программа комплексного развития сельских территорий (КРСТ) затронула 4,9 млн сельских жителей из 248 населенных пунктов 81 региона страны, сообщила на Аграрном форуме России заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Она отметила, что одними из ключевых мероприятий программы стали связанные с современным обликом сельских территорий - реконструкция или ремонт социальных и инфраструктурных объектов. По словам Лут, наибольшим спросом у сельского населения пользовались проекты, связанные с реконструкцией водопроводов. При отборе заявок министерство в первую очередь обращало внимание на наличие рабочих мест в населенных пунктах и наличие внебюджетных источников финансирования.

Фото: Аркадий Колыбалов
Минпросвещения продлит программу "Земский учитель"

"Можно построить прекрасные детские сады, дома культуры, но если в населенном пункте нет работы, человек все равно оттуда уедет. А наличие внебюджетных средств свидетельствует о том, что в селе есть бизнес, который готов поддержать своих сотрудников", - пояснила замминистра.

Она признала, что пандемия коронавируса сказалась на реализации программы - часть мероприятий начали позже, от некоторых отдельные регионы отказались. Но даже так прямыми выгодоприобретателями от реализации инфраструктурно-социальной части программы по итогам года станут около 1 млн человек, подсчитала Оксана Лут. Безусловным фаворитом у сельских жителей стала программа сельской ипотеки под 3% годовых. По словам замминистра, к данному моменту льготные кредиты на покупку жилья уже получили около 30 тыс. человек, которые приобрели около 1,8 млн кв. метров жилья.

Кроме того, в рамках программы КРСТ к концу года должны построить 600 км дорог. В следующем году большей отдачи министерство ждет от проектов, связанных со строительством дорог, а также с занятостью населения. В этом году в рамках мероприятий программы удалось обучить только 600 студентов и устроить на практику около 2 тыс. человек. Агрокомпании в условиях пандемии опасались допускать на свою территорию посторонних людей.

По словам Оксаны Лут, сейчас министерство собирает от сельских жителей пожелания по изменению нормативной базы в следующем году. "Мы наблюдаем большую активность со стороны регионов и муниципалитетов. На следующий год уже проведены все конкурсы и выделен бюджет", - рассказала она.

Фото: iStock
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки

По планам минсельхоза, мероприятия программы позволят обеспечить сельское население доступным и комфортным жильем, развивать рынок труда, а также создавать и развивать социальную и инженерно-транспортную инфраструктуру, повысить доступ сельского населения к объектам культуры и спорта, доступность государственных и финансовых услуг. Госпрограмма призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий. Программа рассчитана до 2025 года. Однако министерство рассчитывает продлить ее до 2030 года.

Власть Работа власти Госуправление Господдержка АПК

Главное сегодня

Путин назначил Здунова врио главы Мордовии
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
СК предъявил обвинения террористам за гибель российского летчика в Сирии
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно