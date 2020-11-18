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Рубрика: Спорт

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На "Дакаре" раздали стартовые номера
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
Пресс-служба ралли-марафона "Дакар", который стартует 3 января 2021 года в Саудовской Аравии, опубликовала стартовые номера участников гонки.

В классе грузовиков Россию представят четыре экипажа "КАМАЗ-мастер". Действующий победитель Андрей Каргинов выступит под номером 500.

Фото: Пресс-служба МАЗа.
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В списке участников оказался 21 представитель России. Всего в январе 2021-го на старт выйдут 266 мотоциклов, внедорожников и грузовиков, или суммарно 440 человек. Как пишет портал motorsport.com, это антирекорд. Снижение по сравнению с прошлым годом (342 экипажа и 563 гонщика) составляет 23 процента, а общее количество спортсменов оказалось минимальным с 1995 года.

В условиях пандемии сложнее оказалось собрать бюджет. К примеру, победитель "Дакара" 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин собирался продавать машину, чтобы оплатить взнос за участие.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

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