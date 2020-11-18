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17.11.2020 23:36
Рубрика: Экономика

Физкультурная программа

Российская газета - Неделя № 260(8314)
К 2024 году количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должно возрасти до 55% от населения, а к 2030 году - до 70%. Достичь этого поможет федеральный проект "Спорт - норма жизни".
Молодежь сегодня занимается спортом активнее, чем люди старшего возраста, нацпроект исправит ситуацию. Фото: GettyImages Молодежь сегодня занимается спортом активнее, чем люди старшего возраста, нацпроект исправит ситуацию. Фото: GettyImages
Молодежь сегодня занимается спортом активнее, чем люди старшего возраста, нацпроект исправит ситуацию. Фото: GettyImages

С 2009 года количество россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось в 2,5 раза и составляет сейчас почти 60 млн человек - это 43% всего населения страны.

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки

Привлечь как можно больше людей к спорту удается благодаря различным мастер-классам, спортивно-образовательным программам и соревнованиям. Среди них широко известные "Лыжня России", "Кросс нации", "Гонка героев" и многие другие. В каждом регионе любой желающий бесплатно может принять участие в тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

500 спортивных объектов появятся в России до 2024 года

Для популяризации спорта планируется ввести социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной гражданином за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги. Он будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период, в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами. Законопроект об этом уже одобрен правительством.

Кроме того, по стране активно строятся новые спортивные объекты. Как отмечал глава минспорта Олег Матыцин, эпидемия затормозила эту работу, но уже в 2021-2023 годах в России планируется построить 6 региональных центров по хоккею, 25 крытых футбольных манежей, 26 крытых катков с искусственным льдом, 134 физкультурно-оздоровительных комплекса.

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