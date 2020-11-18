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Президент Владимир Путин поддержал разработку национального проекта по развитию внутреннего туризма. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, реализация нацпроекта должна довести число турпоездок по России до 140 млн в год и увеличить число занятых в туротрасли до 5 млн.

"Нацпроект поможет сформировать, по сути, новую, современную несырьевую отрасль экономики с миллионами рабочих мест по всей стране. Для решения всех этих задач мы вместе с бизнесом будем создавать современную круглогодичную туристическую инфраструктуру, дефицит которой сегодня наши граждане остро чувствуют по всей стране", - заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Ведомство продолжит работать над снижением стоимости путешествий по стране и повышением качества и узнаваемости внутренних направлений, чтобы сделать оптимальным для туристов соотношение цены и качества. Среди других мер - строительство и реконструкция "туристических магнитов" (туристически привлекательных центров городов, пляжей и др.), а также создание и развитие национальных брендовых маршрутов. Также будет продолжена работа по устранению законодательных и административных барьеров, препятствующих развитию отрасли. "Создание продукта, формирование на него спроса и снятие административных барьеров лягут в основу будущего нацпроекта и составляющих его федеральных проектов", - отметила Догузова.