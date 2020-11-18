Новости

Напавшего на Харитонова бойца UFC Яндиева выпустили из изолятора на Петровке 00:30
В Гидрометцентре пообещали теплый декабрь 00:15
Мишустин поручил доставить в регионы лекарства от коронавируса 17.11.2020
Мишустин поручил губернаторам контролировать резерв коек для больных с COVID-19 17.11.2020
Вышел русский трейлер фильма о Томе и Джерри с Хлоей Морец 17.11.2020
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 17.11.2020
В Москве в квартире нашли двух погибших детей 17.11.2020
Совфед рассмотрит в среду вопрос об использовании военных РФ за рубежом 17.11.2020
СК начал проверку после пожара в красноярском Уяре, где погибли дети 17.11.2020
Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией 17.11.2020
Названы самые популярные фразы из советского кино 17.11.2020
В Италии поставили памятные таблички в благодарность за помощь России 17.11.2020
Минобороны РФ: В Карабах вернулось уже более 1700 беженцев 17.11.2020
Путин: Отказ Армении от соглашения по Карабаху был бы самоубийством 17.11.2020
За сутки от коронавируса вылечились 144 военнослужащих Вооруженных сил РФ 17.11.2020
Миротворцы РФ в Карабахе получат полагающиеся дополнительные выплаты 17.11.2020
Эрдоган ввел в Турции новые запреты из-за коронавируса 17.11.2020
Посол РФ в Греции вручил медаль защитнику Севастополя 17.11.2020
Опубликовано видео с места наезда на 8 человек под Калининградом 17.11.2020
Москалькова предложила вариант помощи россиянам, попавшим в беду за рубежом 17.11.2020
Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС 17.11.2020
В Крыму акции "Массандры" выставили на аукцион за 5,3 млрд рублей 17.11.2020
Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании СГ 17.11.2020
В РФ появится Центр мониторинга лучших вузовских практик во время пандемии 17.11.2020
МИД РФ: Дипломаты из США и Франции 18 ноября обсудят в Москве Карабах 17.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 23:43
Рубрика: Экономика

Темы для развития

Государство поможет реализовать себя и свои таланты
Российская газета - Неделя № 260(8314)
Туризм сделают доступнее с помощью чартерных программ и "туристического кешбэка". Фото: Владимир Аносов Туризм сделают доступнее с помощью чартерных программ и "туристического кешбэка". Фото: Владимир Аносов
Туризм сделают доступнее с помощью чартерных программ и "туристического кешбэка". Фото: Владимир Аносов

Области притяжения

Президент Владимир Путин поддержал разработку национального проекта по развитию внутреннего туризма. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, реализация нацпроекта должна довести число турпоездок по России до 140 млн в год и увеличить число занятых в туротрасли до 5 млн.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru
В каких национальных парках можно отметить Новый год

"Нацпроект поможет сформировать, по сути, новую, современную несырьевую отрасль экономики с миллионами рабочих мест по всей стране. Для решения всех этих задач мы вместе с бизнесом будем создавать современную круглогодичную туристическую инфраструктуру, дефицит которой сегодня наши граждане остро чувствуют по всей стране", - заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Ведомство продолжит работать над снижением стоимости путешествий по стране и повышением качества и узнаваемости внутренних направлений, чтобы сделать оптимальным для туристов соотношение цены и качества. Среди других мер - строительство и реконструкция "туристических магнитов" (туристически привлекательных центров городов, пляжей и др.), а также создание и развитие национальных брендовых маршрутов. Также будет продолжена работа по устранению законодательных и административных барьеров, препятствующих развитию отрасли. "Создание продукта, формирование на него спроса и снятие административных барьеров лягут в основу будущего нацпроекта и составляющих его федеральных проектов", - отметила Догузова.

Дело добровольное

К 2030 году доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских организаций, должна вырасти до 15%.

По информации минэкономразвития, число граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность центрами поддержки волонтерства на базе некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, образовательных организаций, уже составляет около 7,5 млн человек.

119 тысяч волонтеров вовлечены в 85 регионах во Всероссийскую акцию оказания помощи населению в ситуации коронавирусной инфекции #МыВместе, по ее итогам помощь получили более 3,2 млн человек

Данные Росстата скромнее - 4 млн человек в 2019 году. Тенденция очевидна - все больше людей, в основном молодежи, готовы помогать ближним.

Волонтеры запустили проект по возврату домой пожилых людей с деменцией
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Березина

Стремятся к высшему

Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, а также по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

Для повышения результативности научной деятельности будет создана сеть из не менее 45 научно-образовательных центров мирового уровня, научных центров мирового уровня по приоритетам научно-технологического развития, региональных научных и селекционных центров, обеспечивающей исследовательское лидерство.

Фото: srf-skif.ru
В рамках нацпроекта "Наука" до конца 2020 года будут созданы новые НОЦ

В России появятся не менее 35 центров трансфера технологий на базе вузов и научных организаций с целью коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и также не менее 30 лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых с мировым именем.

Премьерный прогноз

Пандемия серьезно скорректировала культурные планы россиян: большинство мероприятий проходят в онлайне, а фраза "театр начинается с вешалки" канула в небытие. Театры, чтобы продолжать работать хоть как-то, отказываются от гардероба, буфетов и антрактов.

Число посещений культурных мероприятий к 2030 году должно вырасти в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Эксперты: России необходим единый цифровой реестр культурного наследия

В прошлом году, по данным минкультуры, отечественные федеральные театры посетили 5,1 млн зрителей, музеи -155 млн человек, а 450 мероприятий Театрального марафона, одного из главных культурных событий прошлого года, увидели 7 млн зрителей в 93 городах.

В этом году множество премьер, выставок и мастер-классов проходят онлайн.

49,2 миллиона пользователей с начала 2020 года посетили портал "Культура.РФ", наиболее популярным разделом стал "Каталог стихотворений", который набрал более 5,82 млн просмотров

В 2020 году впервые полностью в Сети прошли ежегодные всероссийские акции "День театра", "Библионочь", "Ночь музеев" и "Ночь искусств".

Экономика Туризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе
В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты
Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+
Эрдоган ввел в Турции новые запреты из-за коронавируса
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться