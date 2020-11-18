Области притяжения
Президент Владимир Путин поддержал разработку национального проекта по развитию внутреннего туризма. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, реализация нацпроекта должна довести число турпоездок по России до 140 млн в год и увеличить число занятых в туротрасли до 5 млн.
"Нацпроект поможет сформировать, по сути, новую, современную несырьевую отрасль экономики с миллионами рабочих мест по всей стране. Для решения всех этих задач мы вместе с бизнесом будем создавать современную круглогодичную туристическую инфраструктуру, дефицит которой сегодня наши граждане остро чувствуют по всей стране", - заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Ведомство продолжит работать над снижением стоимости путешествий по стране и повышением качества и узнаваемости внутренних направлений, чтобы сделать оптимальным для туристов соотношение цены и качества. Среди других мер - строительство и реконструкция "туристических магнитов" (туристически привлекательных центров городов, пляжей и др.), а также создание и развитие национальных брендовых маршрутов. Также будет продолжена работа по устранению законодательных и административных барьеров, препятствующих развитию отрасли. "Создание продукта, формирование на него спроса и снятие административных барьеров лягут в основу будущего нацпроекта и составляющих его федеральных проектов", - отметила Догузова.
Стремятся к высшему
Для повышения результативности научной деятельности будет создана сеть из не менее 45 научно-образовательных центров мирового уровня, научных центров мирового уровня по приоритетам научно-технологического развития, региональных научных и селекционных центров, обеспечивающей исследовательское лидерство.
В России появятся не менее 35 центров трансфера технологий на базе вузов и научных организаций с целью коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и также не менее 30 лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых с мировым именем.
Премьерный прогноз
Число посещений культурных мероприятий к 2030 году должно вырасти в три раза по сравнению с показателем 2019 года.
В прошлом году, по данным минкультуры, отечественные федеральные театры посетили 5,1 млн зрителей, музеи -155 млн человек, а 450 мероприятий Театрального марафона, одного из главных культурных событий прошлого года, увидели 7 млн зрителей в 93 городах.
В этом году множество премьер, выставок и мастер-классов проходят онлайн.
В 2020 году впервые полностью в Сети прошли ежегодные всероссийские акции "День театра", "Библионочь", "Ночь музеев" и "Ночь искусств".
Дело добровольное
По информации минэкономразвития, число граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность центрами поддержки волонтерства на базе некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, образовательных организаций, уже составляет около 7,5 млн человек.
Данные Росстата скромнее - 4 млн человек в 2019 году. Тенденция очевидна - все больше людей, в основном молодежи, готовы помогать ближним.