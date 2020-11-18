Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей будет действовать еще три месяца. Такое решение принял председатель правительства Михаил Мишустин.

Налоговые каникулы будут продлены для туристического и гостиничного бизнеса, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, а также для представителей развлекательной индустрии и общепита. Реестр малого бизнеса будет обновляться ежемесячно Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" предполагает, что количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса вырастет до 25 млн к 2030 году. Доля МСП в ВВП страны должна к этому же сроку составить 32%.