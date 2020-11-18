Напавшего на Харитонова бойца UFC Яндиева выпустили из изолятора на Петровке

Задержанный за нападение на бойца ММА Сергея Харитонова представитель смешанных единоборств Адам Яндиев выпущен из изолятора временного содержания.

Во вторник истек срок содержания под стражей Яндиева, который был задержан в воскресенье и отправлен в ИВС на Петровке. 13 ноября он в "Лужниках" напал на бойцы Сергея Харитонова и его друга Руслана Абдо. У Харитонова диагностирован перелом носа со смещением, по словам его адвоката, также сломана орбитальная кость, а также получены другие травмы. У Абдо - перелом носа и несколько других повреждений.

Яндиев подтвердил, что выпущен на свободу. "Я сейчас только что был освобожден из ИВС. Позже я прокомментирую все, что произошло между мной и Харитоновым", - сказал Яндиев ТАСС.

Сообщалось, что далее он будет находиться под подпиской о невыезде. Ему может грозить до двух лет тюрьмы по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ.