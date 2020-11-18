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18.11.2020 22:02
Рубрика: Спорт

Раздали винтовки

Назван состав сборной на первые этапы Кубка мира
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
Стал известен состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону в сезоне 2020/2021. Фамилии спортсменов в эфире "Матч ТВ" назвал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

В мужскую команду вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Семен Сучилов, Эдуард Латыпов и Петр Пащенко.

Фото: Союз биатлонистов России
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"У мужчин у нас есть признанные лидеры - Логинов, Елисеев. Они вошли в топ-30 по итогам прошлого сезона", - прокомментировал состав глава СБР.

Остальные пять человек прошли отбор. "Гараничев и Бабиков довольно прилично проявили себя, - отметил главный тренер сборной Валерий Польховский. Сучилов достойно выступил. Хочется отметить неплохой резерв. Это Малиновский, Томшин и Халили. Все трое набрали буквально одинаковое количество очков. Мы решили их немного поберечь, поэтому пусть они начнут соревноваться с Кубков России".

У женщин за нас на первых этапах побегут Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

"Куклина и Миронова попали в тридцатку Кубка мира, поэтому к ним нет никаких вопросов, - подчеркнул Польховский. - Думаю, в будущем можно выбирать не из 30 лучших, а из 15. Было время, когда попадаешь в 15 сильнейших и едешь дальше. Посмотрим, как время рассудит. Кайшева достойно выступила на отборочных соревнованиях. Павлова тоже".

Право на место в сборной без отбора имела и Екатерина Юрлова-Перхт, однако один из лидеров нашей команды в прошлом сезоне пропустит грядущий по беременности. Освободившееся место тренеры решили предоставить 21-летней Анастасии Гореевой.

"Она еще год может выступать в юниорах, но тренерский штаб решил включить ее в состав. Мы считаем, что это правильное решение, чтобы наши спортсменки набирали международный опыт", - объяснил этот шаг Майгуров.

Кроме того, президент СБР обозначил задачи сборной на первые этапы. "Жестких задач нет. Я с настороженностью смотрю на то, чтобы сезон начался. Все очень непросто. Спортсмены в хорошей кондиции, но с учетом конкуренции выигрывать будет непросто. Но возможно. На каждой гонке мы должны бороться за призовые места, попадание в топ-10, топ-15.

Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти 28-29 ноября.

Спорт Биатлон

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