Назван состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону

Чемпион мира Александр Логинов попал в состав российской сборной на первые этапы Кубка мира. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Помимо Логинова, без отбора в состав национальной команды был включен Матвей Елисеев. Оба спортсмена по итогам прошлого сезона Кубка мира заняли места в топ-30 общего зачета. По результатам отбора в состав также вошли Антон Бабиков, Семен Сучилов, Евгений Гараничев, Петр Пащенко и Эдуард Латыпов.

Что касается женской сборной, то ее представят: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева и Тамара Воронина. Добавим, что Екатерина Юрлова-Перхт пропустит сезон 2020/21 из-за беременности.

Первый этап Кубка мира нового сезона пройдет с 28 по 29 ноября в Финляндии.