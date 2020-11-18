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18.11.2020 06:51
Рубрика: В мире

Названы самые дорогие для жизни города мира

Текст: Максим Макарычев
Гонконг, Париж и Цюрих, согласно новому исследованию, возглавили список самых дорогих городов мира во время пандемии в 2020 году. Причем, эксперты не ранжировали их, а отдали всем трем мегаполисам первое место. Москва в этом списке на 106 позиции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отчет организации The Economist Intelligence Unit (EIU) показал, что европейские города вытеснили Сингапур и Осаку из верхней части таблицы, в которой они присутствовали долге годы, сообщает AFP. "Пандемия коронавируса повлияла на привычки расходовать средства во всем мире, при этом цены на товары первой необходимости оказались более устойчивыми, чем цены на товары, которые считаются несущественными", - делают вывод аналитики.

Фото: iStock
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Финансовая исследовательская группа отметила, что влияние пандемии на доллар стало ключевым фактором, приведшим к изменениям в списке. "Пандемия COVID-19 вызвала ослабление американского доллара, в то время как валюты Западной Европы и Северной Азии укрепились, что, в свою очередь, привело к повышению цен на товары и услуги в европейских городах", - отметила Упасана Датт, глава аналитического отдела группы.

В азиатских городах в нынешнем году произошло значительное снижение стоимости жизни. В отчете отмечается, что цены в Сингапуре упали из-за оттока иностранных рабочих во время пандемии. Это привело к тому, что население Сингапура сократилось впервые за 17 лет. В Осаке потребительские цены значительно снизились, а правительство Японии вдобавок стало субсидировать расходы граждан на общественный транспорт, отметили эксперты.

Топ-10 замыкают Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес. Лидером роста цен и стоимости жизни стал Тегеран, который поднялся на 27 позиций из-за санкций США, говорится в отчете. Наибольшее падение цен демонстрируют Рейкьявик, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Бразильские города, сильно пострадавшие во время пандемии, вошли в число одних из самых бедных мегаполисов мира в 2020 году. Дамаск в Сирии, согласно данным экспертов, является городом с самой низкой стоимостью жизни, за ним следуют Ташкент в Узбекистане, Лусака в Замбии, Каракас в Венесуэле. Нижнюю десятку замыкают Карачи (Пакистан), Буэнос-Айрес (Аргентина), Алжир (Алжир), Бангалор и Ченнаи в Индии. Правительство Аргентины ввело контроль над ценами во время пандемии, что может объяснить столь низкую позицию Буэнос-Айреса, отметили эксперты.

Исследование в целом показало, что в мире выросли цены на электронику, из-за того, что население во время пандемии было вынуждено оставаться дома и отдавать приоритет общению по компьютеру или просмотру телепрограмм. Цены на одежду, напротив, упали, что можно объяснить также увеличением количества людей, работающих из дома. Цены на основные продукты питания в основном остались прежними, тогда как цены на предметы личной гигиены, табак и алкоголь выросли. Как констатирует CNN, ссылаясь на выводы экспертов, в целом подобные тенденции сохранятся и в 2021 году: люди будут отдавать предпочтение продуктам питания и домашним развлечениям.

Добавим, что организация EIU оценивала жизнь в 133 городах мира, сравнивала цену корзины из 138 предметов повседневного спроса.

В мире Пандемия коронавируса COVID-19

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