Названы семь способов ускорить медленный компьютер на Windows

Даже маломощный компьютер на Windows можно заставить работать быстрее. Конечно, далеко не всегда он сможет выйти на уровень современных ПК, но вдохнуть жизнь в старый девайс проще, чем кажется.

Вот семь способов сделать быстрее компьютер на Windows.

1. Замените HDD на SSD и добавьте немного оперативной памяти. Накопитель на 120-128 Гб обойдется в полторы тысячи рублей, еще столько же будет стоить планка ОЗУ на четыре гигабайта (подержанная). Компьютер скажет спасибо за такой роскошный подарок и начнет "шуршать" заметно быстрее. А старый винчестер можно использовать как внешний накопитель для резервного копирования и хранения фотографий и фильмов.

2. Если хочется решить вопрос бесплатно, то начать стоит с удаления приложений из автозапуска. Наберите "Автозапуск" в открытом меню "Пуск" и посмотрите, какие именно программы открываются вместе с включением компьютера. Отключить их можно простым передвижением ползунка.

3. Закройте лишние вкладки в браузере. Любимый всем Chrome, хоть и стал производительнее, все равно может активно расходовать оперативную память и тормозить систему. Чем меньше свободного места в ОЗУ, тем больше данных приходится сбрасывать в файл подкачки (временную память) на жестком диске. А если этот жесткий диск - не SSD, а обычный, то извлечение информации из файла подкачки может занимать много времени. И расходовать много нервов.

4. Регулярно перезагружайте компьютер - достаточно одного раза в несколько дней. При перезапуске ПК оптимизирует систему, проводит частичную дефрагментацию для повышения производительности.

5. Временно приостановите приложение для облачной синхронизации - OneDrive, Google Диск, Dropbox и так далее. Обмен данными может заметно влиять на производительность.

6. Попробуйте воспользоваться функций ReadyBoost, которая доступна в Windows 10. Она позволяет использовать скоростную флешку в качестве дополнительной оперативной памяти.

7. Проверьте систему антивирусом или несколькими. В ней могут таиться скрытые приложения, которые тормозят компьютер. Проверку лучше всего запустить перед сном, а утром посмотреть результаты, советует Business Insider.