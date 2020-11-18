Недельный рост цен остается на повышенном уровне

Инфляция за неделю с 10 по 16 ноября составила 0,2%, сообщает Росстат. Такой же рост цен был зафиксирован и на прошлой неделе. С начала месяца этот показатель составил 0,4%, а с начала года - 3,7%. Год назад соответствующие индикаторы были на уровне 0,3% и 2,7% соответственно.

Среди продовольственных продуктов наиболее заметный рост цен снова был отмечен на подсолнечное масло - 1,5% и сахар-песок - на 1,4%, однако, по данным Росстата, темп подорожания на эти продукты замедлился еще в середине октября и продолжает снижаться. Куриные яйца подросли в цене на 1,2%.

Лидерами по росту цен на подсолнечное масло на минувшей неделе стали Мордовия и Севастополь (по +5% к цене), а также Башкирия (+4,6%). С начала года цена на подсолнечное масло выросла на 19,2%.

Наибольшие темпы подорожания сахарного песка зафиксированы в Ставропольском крае (5,3%) и Тульской области (3,6%).

Мясные консервы в среднем по стране стали дороже на 0,5%, мороженная рыба, маргарин, сычужные сыры и пшеничная мука - на 0,4%. Свинина и пшено подешевели на 0,3%, жирный творог и рис - на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,5%, по традиции максимальное подорожание отмечено у помидоров - на 6% и огурцов - на 5,3%, картофель прибавил 1,7% цены. Белокочанная капуста стала дешевле на 0,3%.

Среди медикаментов заметнее других подорожали бромгексин и линекс - на 0,8% каждый, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,6%, метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 0,5%, валокордин, флуоцинолона ацетонид, алмагель и троксерутин - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости детские подгузники стали дороже на 0,3%, а стиральный порошок, туалетное мыло, зубные щетки и пасты - на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров подорожали: шампуни - на 0,4%, легковые автомобили-иномарки, электропылесосы, смартфоны, майки и мужские футболки - на 0,3%, отечественные сигареты с фильтром - на 0,2%. Детские носки и гольфы подешевели на 0,4%.

Бензин на АЗС в среднем продают по той же цене, что и неделю назад, а дизельное топливо на 0,2% дороже.