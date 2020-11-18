НФПП объявил вокальный конкурс "Песни Победы" с призовым фондом в 500 000 рублей

В честь 75-летия Великой Победы Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) объявил вокальный конкурс "Песни Победы". Стать участником сможет каждый, кто запишет свое исполнение песни о Победе и отправит его организаторам. Затем профессиональное и народное жюри выберет кандидатов для прохождения нескольких отборочных туров (в каждом - три конкурсанта). Итоги состязания с призовым фондом в полмиллиона рублей подведут 9 мая 2021 года.

Прием заявок проходит на сайте песни-победы.рф и продлится до 5 декабря 2020 года. По словам организаторов, проект призван помочь открыть новые имена артистов, "тонко чувствующих радость и боль родной страны и помогающих другим вновь гордиться нашей Победой".

Большинству песен о Победе уже 70-75 лет, но они не утрачивают своего влияния на слушателей. С первых дней Великой Отечественной войны создавались бессмертные мелодии и слова, поднимавшие боевой дух солдат на передовой и помогавшие переживать все тяготы в тылу, рассказывают организаторы конкурса. Так, текст "Священной войны" Василия Лебедева-Кумача и Александра Александрова был опубликован в газетах 24 июня 1941 года, а уже спустя два дня новобранцы перед отправкой на фронт исполняли песню на Белорусском вокзале. В октябре с приближением немецких войск к Москве "Священная война" ежедневно звучала по советскому радио в 6 утра.

Авторы некоторых песен не собирались обнародовать их, но присутствовавшая в произведениях несокрушимая вера в победу сделала композиции всеобщим достоянием. Такой была, к примеру, "Жди меня", задуманная поэтом и фронтовым корреспондентом Константином Симоновым как личное письмо в стихах актрисе Валентине Серовой.

Сюжеты песен военной поры нередко подсказывали сами поля боевых сражений. Взять, к примеру, "Дорогу на Берлин". Новые куплеты добавляли в нее по мере снятия оккупации с городов, так что по произведению можно изучать историю войны.

Музыкальные шедевры о войне создавались и после ее окончания. Без "Дня Победы" Давида Тухманова и Владимира Харитонова, созданной в 1975 году, не обходится ни один день 9 мая. Так что песни Победы продолжают жить в исполнении представителей самых разных поколений.

НФПП сохраняет эту традицию. Спойте свои любимые песни и пришлите записи исполнений на конкурс "Песни Победы"! Лучшие участники поборются за потрясающие призы и заслужат любовь всей страны!

Состав жюри:

•Владимир Пресняков-ст. - композитор, саксофонист, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ;

•Мариам Мерабова - певица, актриса, ведущая, финалистка шоу "Голос" и "Три

аккорда";

•Любовь Казарновская - оперная певица, доктор музыкальных наук, профессор;

•Ирина Герасимова - генеральный директор и художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра, академик Российской академии радио, заслуженный работник культуры РФ;

•Наталья Игнатенко - генеральный директор благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой";

•Мария Опарина - генеральный директор Первого музыкального Издательства;

•Алла Богословская - композитор;

•Наталья Петушина - советник генерального директора Фирмы "Мелодия";

•Петр Власов - главный редактор газеты "Культура";

•Ирина Видова-Молчан - певица, продюсер, автор текстов к песням;

•Йосси Тавор - журналист, музыкальный обозреватель, теле- и радиоведущий;

•Вадим Бреев - советник генерального директора НФПП, заместитель генерального директора Российского Авторского Общества.

Партнерами конкурса выступают Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), продюсерская компания "Русское кино", газета "Культура", информационный портал "Культуромания", информационное агентство InterMedia, информационное агентство "Музыкальный Клондайк", компания "Арт-Центр Плюс", Первое музыкальное Издательство, Фирма "Мелодия", журнал "Прямая речь".

Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) создан для оказания материальной, социальной и творческой помощи правообладателям, а также для защиты и обеспечения их законных прав и интересов. Главная задача фонда - сохранять богатое культурное наследие и традиции России, способствовать созданию новых объектов культуры и искусства.

НФПП учрежден Российским союзом правообладателей (РСП) - общероссийской общественной организацией, аккредитованной в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами.