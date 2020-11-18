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18 ноября 2020 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 18 ноября 2020 года № 196 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 18 ноября 2020 г.
Опубликован 18 ноября 2020 г.
Вступает в силу 18 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В подпункте "в" пункта 3.6 слова "до 15 человек в закрытых помещениях" заменить словами "до 10 человек в закрытых помещениях (до 15 человек в закрытых помещениях в случаях осуществления спортивной подготовки)".

1.2. Пункт 3.10 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) организациям дополнительного образования, организациям, осуществляющим спортивную подготовку, учреждениям культуры и спорта в целях осуществления ухода и присмотра за детьми, учреждениям клубного типа (клубам, дворцам и домам культуры, домам народного творчества) рекомендуется с учетом мнения занимающихся, обучающихся (родителей, опекунов несовершеннолетних занимающихся, обучающихся) при наличии технической возможности обеспечить проведение обучения (занятий, тренировок) преимущественно дистанционным способом.".

1.3. Подпункт "о" пункта 5.1 дополнить словами "; запрет на организацию и/или проведение любых массовых мероприятий с участием коллектива (части коллектива) вне помещений организации".

1.4. Пункт 5.2 дополнить подпунктами "з" и "и" следующего содержания:

"з) ограничение одновременного присутствия покупателей (на 1 человека не менее 4 кв.м площади помещения, свободной от торгового оборудования, мебели и пр. с учетом находящихся в помещении работников);

и) розничным рынкам, ярмаркам, лицам, осуществляющим уличную торговлю, дополнительно к вышеуказанным требованиям:

- размещать торговые места (места для продажи товаров) на расстоянии не менее чем в двух метрах друг от друга;

- не допускать скопление покупателей, обеспечивать контроль за соблюдением покупателями (продавцами) масочного режима и социального дистанцирования;

- запретить дегустацию продовольственных товаров.".

1.5. Подпункт "д" пункта 5.3 после слов "танцевальных вечеринок," дополнить словами "корпоративов, мастер-классов, анимационных, развлекательных, творческих мероприятий с участием детей и взрослых,".

1.6. Пункт 5.9 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:

"к) приостановить обслуживание лиц старше 65 лет на периоды, установленные пунктом 4.2 настоящего Указа.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



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