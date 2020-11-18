Обсуждая вопросы, связанные со спецификой подачи новостей в средствах массовой информации, участники секции "Новые и традиционные медиа в информационном пространстве Союзного государства" признали - новые медиа сейчас часто выигрывают у традиционных.

Границы между традиционными медиа и блогерами размываются, в том числе и потому, что блогеры часто лучше работают с аудиторией и быстрее находят к ней индивидуальный подход, считает Ольга Севастьянова, менеджер платформы Яндекс.Дзен.

Сегодня мы можем продать только эмоции и переживания, проживание истории, а не информацию, уверена Наталья Лосева, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня". А сложной эта задача стала, по мнению спикера, потому, что "на YouTube, пока мы с вами смотрим на слайд, загружается 500 часов видео, пользователи WhatsApp одномоментно пишут более 40 миллионов сообщений и 1,5 миллиона человек в эту минуту начинают видеозвонок. И в это время пользователи звонят, смотрят, слушают, но не читают наши новости".

Для 70 процентов пользователей интернета соцсети и мессенджеры являются сегодня единственным источником информации, сообщил Петр Лидов-Петровский, директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня". При этом, предупреждает он, владельцы соцсетей сегодня получают "не просто данные о человеке, а довольно серьезный и глубокий портрет каждой личности".

Число потребителей информации в соцсетях будет только расти, резюмировал Александр Карлюкевич, главный редактор издательского дома "Звязда". "Надо искать сочетание этой реальности с образованием журналистского сообщества и с технологиями - нам не обойтись здесь без IT-сообщества. Нужно учиться создавать два вида продукта - тот, который характерен для традиционных СМИ, и тот, который делается для сайта, затем выходит в соцсети и другие форматы, где находит своего пользователя", - уверен он.