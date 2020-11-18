Новый президент Перу принес присягу

Новый президент Перу Франсиско Сагасти принес во вторник присягу. Торжественная церемония началась с минуты молчания по двум молодым людям, погибшим во время недавних антиправительственных протестов. Сагасти от имени государства извинился за все нарушения прав человека, произошедшие в последние дни. Он пообещал, что эти эпизоды, напоминающие о преступлениях против человечности, совершенных в Перу во время правления Альберто Фухимори, не останутся безнаказанными.

"От имени государства я прошу прощения у погибших и их семей, у всех молодых людей, которые выступили за демократию. Мы не можем вернуть им их жизни, но мы можем предотвратить повторение этого", - заявил Сагасти во время торжественной церемонии. По его словам, новое правительство сделает "все возможное, чтобы вернуть гражданам надежду, разработать план по улучшению Перу и воплотить его в жизнь". Сагасти признал, что многие проблемы возникли по вине властей страны, и теперь пора разрешить их.

"Я клянусь перед страной и всеми перуанцами, что я буду добросовестно исполнять обязанности президента республики до завершения конституционного периода 2016-2021 годов", - заявил он. Сагасти пообещал ответственно отнестись к управлению государственным бюджетом и обратился к бизнесменам с просьбой бизнесменов взять на себя обязательства по восстановлению экономики страны (МВФ прогнозирует падение ВВП Перу в этом году на 14 пунктов).

Стоит отметить, что среди тех, кто приветствовал нового президента, был и один из его предшественников - Мартин Вискарра, которому депутаты объявили импичмент всего неделю назад - 9 ноября. В социальных сетях он пообещал Сагасти свою поддержку. Это было воспринято многими как отказ Вискарры от кресла главы государства, которое могло бы к нему вернуться по решению Конституционного суда.

Новому президенту, действительно, нужна поддержка столь популярного среди перуанцев политика, прославившегося своей борьбой с коррупцией. Сагасти стал уже четвертным президентом Перу за последние четыре года. Как напоминает Voz de América, предполагалось, что страну с 2016 по 2021 год будет возглавлять Педро Пабло Кучински. Но в 2018 году ему пришлось уйти в отставку на фоне ряда скандалов. Сначала выяснилось, что он имел связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, замешанной в коррупционном скандале, который затронул значительную часть Латинской Америки. Затем он решил помиловать Альберто Фухимори, приговоренного к длительному сроку заключения за нарушения прав человека во время его правления страной. До импичмента тогда не дошло, Кучински сам подал в отставку.

А его место занял вице-президент Мартин Вискарра. Большую популярность он приобрел в борьбе с парламентом, требуя проведения реформ, направленных на борьбу с коррупцией. Однако именно подозрения в получении взятки еще в бытность губернатором провинции Мокегуа (2011-2014) привели к объявлению ему импичмента. Вискарра обвинения отвергает, подчеркивая, что не было представлено никаких доказательств его вины. Тем не менее парламент признал его "морально недееспособным".

И 10 ноября присягу принес уже Мануэль Мерино. У власти он продержался лишь несколько дней. Мерино не пользовался популярностью у перуанцев даже в бытность спикером парламента. Практически все конгрессмены в стране ассоциируются у простых людей с коррупцией. И перуанцы вышли на улицы в защиту Вискарры и протестуя против Мерино. Для разгона манифестантов полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, что в итоге привело к гибели двух человек.

Вину за их смерть многие возложили лично на президента. Ряд политиков потребовал, чтобы он ушел в отставку. В результате в воскресенье Мерино оставил кресло главы государства, а вместе с ним в отставку ушло и все переходное правительство. Кстати, генпрокуратура начала предварительное расследование гибели двух человек, и фигурантами по этому делу проходят Мерино, его премьер Антеро Флорес-Араос и глава МВД Гастон Родригес.

Парламенту же пришлось решать, кто станет новым президентом. Сразу согласовать кандидатуру не удалось, и страна более суток провела без главы государства. Но в понедельник депутаты, наконец, смогли решить этот вопрос. Новым спикером парламента был выбран Франсиско Сагасти, представитель партии Морадо (единственной политической силой, голосовавшей против объявления импичмента Вискарре). А поскольку именно председатель конгресса заменяет президента в его отсутствие, Сагасти автоматически стал главой государства. Примечательно, что его кандидатуру поддержали 97 из 130 депутатов.

76-летний центрист провел первые часы после решения конгресса в больницах, навещая пострадавших участников акций протеста и обещая сделать все, что в его силах, чтобы восстановить доверие к правительству.

Кстати, в отличие от Вискарры у Сагасти более прочные позиции в парламенте. Первый не пользовался поддержкой депутатов. За спиной второго же стоит довольно партия Морадо, хоть и не имеющая пока серьезного влияния (всего 9 кресел в 130-местном парламенте).